'NISMO BRZI KAO ONI, ALI ČEKA NAS VELIKA BORBA' Luis Hamilton otvoren posle starta šampionata Formule 1

Sedmostruki svetski šampion vozač Ferarija Luis Hamilton rekao je da njegova ekipa može da se bori sa Mercedesom, na početku nove ere u Formuli 1 posle ohrabrujućeg starta sezone u današnjoj trci za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je jutros u prvoj trci u sezoni u Melburnu, njegov timski kolega Kimi Antoneli bio je drugi, a treće i četvrto mesto zauzeli su vozači Ferarija Šarl Lekler i Luis Hamilton

Lekler je na samom startu pretekao Rasela i preuzeo prvo mesto i njih dvojica su u prvih 10 krugova vodili veliku borbu uz preticanja, a Hamilton je tokom čitave trke bio blizu timskog kolege.

"Veoma sam ponosan na ekipu. Obavili su neverovatan posao da obezbede ovakav automobil. Naravno, nismo brzi kao Mercedes i čeka nas veliki posao, ali mi smo u pravoj borbi sa njima. Trka je bila zaista zabavna i osećao sam se dobro. Još par krugova i sustigao bih Šarla, imao sam odličan tempo. Mnogo pozitivnih stvari mogu da izvučem iz današnje trke", rekao je Hamilton, preneo je Skaj.

Hamilton je prošle godine iz Mercedesa prešao u Ferari i nije se najbolje snašao, prvi put u karijeri nije imao plasman na pobedničko postolje, bio je iza timskog kolege, a italijanska ekipa zauzela je četvrto mesto u šampionatu konstruktora.

Hamilton je sa sedmog mesta počeo trku, a na početku se probio do trećeg mesta.

"Čitav vikend je bio prilično dobar. Kvalifikacije nisu pokazale pravu sliku tempa. Imali smo nekoliko problema u kvalifikacijama zbog čega sam bio na lošijoj poziciji nego što je trebalo. Izašli smo danas na stazu i niko od nas nije znao kakav će biti pravi tempo, ali sam se osećao dobro od samog početka", naveo je on.

"Ima mnogo pozitivnih stvari, imamo mnogo posla da bismo sustigli Mercedes, ali nije nemoguće. Verujem da možemo da smanjimo zaostatak. Neće biti lako, zaostatak je znatan, posebno u jednom krugu. Moramo da otkrijemo da li je to snaga ili baterija, ali bolidi su podjednako brzi kroz krivine i moramo da nastavimo", ocenio je najuspešniji vozač Formule 1 sa 105 pobeda.

Naredna trka u šampionatu vozi se 15. marta za Veliku nagradu Kine.

Autor: S.M.