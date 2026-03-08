TRENER FIZIČKI NAPAO DEVOJČICU (17) NA TERENU! Lupio joj nekoliko šamara, pa je udario pesnicom - isplivali jezivi detalji!

Iz Italije ove nedelje stiže uznemirujuća vest koja je potresla sportsku javnost. Tokom utakmice omladinske amaterske lige na Sardiniji došlo je do skandaloznog incidenta u kojem je trener gostujuće ekipe fizički nasrnuo na pomoćnog sudiju, devojčicu staru svega 17 godina.

Susret između Nuova La Sale i Đovanetu Saroka odigran je 28. februara u okviru takmičenja za igrače do 17 godina. Jedna od pomoćnih sudija bila je maloletna devojka, koja je tokom meča postala meta napada trenera gostiju, muškarca starog oko 50 godina.

Prema navodima iz Italije, skandal je nastao nakon što je dosuđen aut za domaći tim. Trener gostiju je najpre burno reagovao i vređao linijskog sudiju, zbog čega je isključen. Međutim, tu se situacija nije smirila, on se potom vratio na teren i fizički napao mladu devojku, udarivši joj nekoliko šamara, a zatim i pesnicom.

Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima, a disciplinski organi izrekli su treneru suspenziju u trajanju od pet godina. Povodom incidenta oglasila se i Sudijska organizacija Italije.

„Napad na sudiju uvek je ozbiljan prekršaj. A napad na devojčicu od 17 godina koja je sudija na meču omladinske lige prelazi sve granice i sportske i ljudske pristojnosti.

Nedopustivo je da neko ko bi trebalo da ima odgovornu i edukativnu ulogu u svetu sporta načini ovakav kukavički i nasilan potez.

Još je ozbiljnije što se ovaj ružan incident dogodio na meču omladinske lige koji bi, pre svega, morao da bude mesto edukacije, poštovanja i razvoja.

Neprihvatljivo je da se toleriše nasilje prema sudijama, posebno kada su žrtve mlade sudije. Sudijska organizacija Italije zahteva da se ovakvi slučajevi najozbiljnije kažnjavaju i da se u celoj fudbalskoj organizaciji zauzme jasan stav – nasilju nema mesta na našim terenima.

Nasilje prema zvaničnim licima na utakmici je sramotno i direktno krši principe poštovanja i fer-pleja koji su osnov sporta.

Primere moraju da postavljaju oni koji su na odgovornim pozicijama – treneri, menadžeri, roditelji i navijači. Oni koji u sportu imaju ulogu učitelja i edukatora moraju da snose moralnu i ljudsku odgovornost kako bi ove principe usvojili svi.

Stojimo solidarno uz našu mladu koleginicu kojoj šaljemo podršku i razumevanje“, poručuju iz Sudijske organizcije.

