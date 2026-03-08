ZVEZDA 'NOKAUTIRALA' KRUŠEVLJANE! Crveno-beli pregazili Napredak i produžili pobednički niz u Super ligi Srbije!

Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su da ređaju pobede u Super ligi Srbije, pošto su na svom stadionu ubedljivo savladali Napredak uz Kruševc rezultatom 5:0 u okviru 26. kola.

Crvena zvezda - Napredak: 4:0 (4:0)

Crveno-beli su od samog starta krenuli silovito ka golu rivala i vrlo brzo stigli do prednosti. Igrao se 3. minut kada je posle odličnog centaršuta Elšnika najviši u skoku bio Aleksandar Katai. Njegov snažan udarac glavom pogodio je prečku, a lopta se potom od golmana gostiju odbila u mrežu za rano vođstvo domaćina.

Zvezda nije spuštala tempo, pa je već u 17. minutu stigla do drugog gola. Nakon kornera ponovo je odbrana gostiju kapitulirala, a ovog puta je glavom mrežu zatresao Miloš Veljković.

Domaći tim je nastavio da stvara šanse, dok su gosti uglavnom bili prinuđeni da se brane i teško su uspevali da iznesu loptu sa svoje polovine. Novi pogodak viđen je u 21. minutu, kada je posle sjajne asistencije Kataija precizan bio Marko Arnautović.

Dominacija crveno-belih nastavljena je i u 28. minutu. Posle nove dobre akcije, Katai je ponovo stupio na scenu i snažnim udarcem sa oko 18 metara postigao svoj drugi gol na meču, za velikih 4:0.

Fudbaleri Napretka su u finišu prvog poluvremena imali nekoliko pokušaja, ali ne dovoljno ozbiljno da ugrozi gol aktuelnog šampiona Srbije, koji je potpuno kontrolisao dešavanja na terenu.

U nastavku meča ritam je bio znatno mirniji nego u prvom poluvremenu. Fudbaleri Zvezde su kontrolisali dešavanja na terenu, držali loptu u svom posedu i bez preteranog rizika održavali veliku prednost.

Sa druge strane, gostujući igrači uspeli su da konsoliduju odbranu i spreče domaćina da ponovo zatrese mrežu. Tempo igre bio je sporiji, Zvezda je strpljivo gradila napade i imala potpunu inicijativu tokom većeg dela drugog dela, ali uprkos pokušajima nije uspela da postigne i peti pogodak.

Završena je utakmica!

Crvena zvezda - Napredak: 4:0 (4:0)

81. minut - Ništa od petog gola!

Ovusu je pokušao glavom posle centaršuta Zarića, ali je poslao loptu preko gola!

72. minut - Zvezda kontroliše igru!

Lopta je u nogama domaćih fudbalera koji kruže oko protivničkog šesnaesterca i strpljivo čekaju šansu za novi gol!

61. minut - Veljkovićev pokušaj glavom!

Štoper Crvene zvezde je šutirao glavom posle kornera, ali pravo u golmana gostujućeg tima!

54. minut - Kostov promašio zicer za 5:0!

Sevnula je kontra crveno-belih, Kostov je povukao loptu i izašao sam ispred protivničkog golmana, ali je Balević sjajnom intervencijom ovog puta sačuvao svoju mrežu!

52. minut - Prva prilika za Zvezdu u drugom poluvremenu!Tiknizjan je oštro centrirao sa levog boka, Katai je natrčao na loptu, šutirao iz prve, ali nije bio dovoljno precizan da postigne het-trik na današnjoj utakmici!

Završeno je prvo poluvreme!

39. minut - Šansa za Napredak!

Jeličič je šutirao glavom posle kornera, ali je lopta otišla preko gola.

28. minut - GOOOOL!

Zvezda je postigal i četvrti gol... Kruševljani su u potpunom nokdaunu, a novi gol za crveno-bele postigao je Aleksandar Katai!

21. minut - GOOOOL!

Zvezda se ne zaustavlja, Arnautović pogađa za 3:0 posle asistencije Kataija!

20. minut - Brani Balević!

Seol je centrirao iskosa, Katai je odlično šutirao, ali je golman gostujućeg tima bio na visini zadatka!

17. minut - GOOOL!

Zvezda je duplirala prednost! Miloš Veljković je pogodio za 2:0!

I ovaj gol je došao posle kornera, Kostov je centrirao, a štoper crveno-belih sjajno skočio i pogodio glavom!

6. minut - Sjajna šansa za Zvezdu!

Posle duplog pasa sa Arnautovićem, Kostov je šutirao iskosa, ali je Balević odlično intervenisao!

Poznati su sastavi za današnju utakmicu:

Crvena zvezda: Glazer - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Ovusu, Kostov, Katai - Arnautović

Napredak: Balević - Jeličić, Miladinović, Drobnjak, Vukajlović - Krstić, Tošeski - Lutovac, Tašovski, Bogdanovski - Bubanj

3. minut - Goool! Katai je strelac, Zvezda već vodi na "Marakani"! (1:0)

1. minut - Prvo poluvreme!

