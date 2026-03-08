Selektor Srbije postaje i trener rukometaša Partizana: Gonzales se oglasio posle potpisivanja ugovora

Selektor Srbije Raul Gonzales od jula postaje i trener rukometaša Partizana, saopštio je danas šampion Srbije.

"Rukometni klub Partizan obaveštava javnost da će od jula ekipu preuzeti Raul Gonzales. Španski stručnjak je aktuelni selektor muške seniorske reprezentacije Srbije, a ugovor je potpisan do 2028. godine", stoji u objavi Partizana.

Španski stručnjak će na klupi naslediti Đorđa Ćirkovića, koji je ranije najavio odlazak iz kluba na kraju sezone.

Gonzales iza sebe ima vrlo uspešnu trenersku karijeru. Sa Vardarom je osvojio Ligu šampiona 2017. godine, a potom je sedam godina u nizu bio prvak Francuske sa Pari Sen Žermenom koji je napustio prošlog leta i preselio se u Beograd.

"Uprava kluba mi je objasnila svoju ideju i veoma me je privukla mogućnost da istovremeno budem uz reprezentaciju i upoznam igrače, ligu i timove. Svi su bili srećni, jer je to veliki klub, koji raste i čije je ime referenca samo po sebi. Mislim da je to referenca kako na nivou fudbala, tako i na nivou košarke, i to čini da klub dobije drugu dimenziju", rekao je Gonzales za klupski sajt posle potpisivanja ugovora.

Autor: Marija Radić