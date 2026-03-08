Stanković: Odigrali smo meč kakav smo želeli, nismo gledali ko je protivnik

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je danas da su "crveno-beli" protiv Napretka odigrali meč kakav su želeli u 26. kolu Superlige Srbije.

Fudbaleri Crvene zvezde su ranije danas na svom terenu pobedili ekipu Napretka rezultatom 4:0. "Crveno-beli" su na ovom duelu proslavili 81. rođendan kluba.

"Prvo da čestitam svim damama 8. mart. Crvenoj zvezdi 81. rođendan, prelepa atmosfera. Igrači se motivišu pre utakmice, a posle je pitanje kontrole utakmice i vođenje računa o igračima koji su se trošili. Odigrali smo meč kakav smo želeli, nismo gledali kakav je protivnik, i fokusirali smo se na sebe. Zatvaramo jedan ciklus koji je bio paklen", izjavio je Stanković posle meča.

Na golu Crvene zvezde bio je Omri Glazer, koji je zamenio povređenog Mateusa.

"Hvala Bogu da nije imao posla i što je dobio priliku da igra, kao i mnogi mlađi što su igrali i dobili priliku da vide šta je Crvena zvezde i odgovornost. Ima tu mnogo pozitivnih stvari, a mi nastavljamo sa radom", dodao je Stanković.

Autor: A.A.