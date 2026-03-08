USPEH U ABA LIGI: Košarkaši Crvene zvezde savladali Kluž

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u gostima ekipu Kluža rezultatom 97:85 (26:30, 15:16, 37:19, 19:20) u meču drugog kola faze Top 8 regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Kodi Miler-Mekintajer, koji je postigao 27 poena uz šest asistencija i pet skokova. Džered Batler je postigao 13 poena, dok su Semi Odželej, Džordan Nvora i Stefan Miljenović ubacili po 11.

Za ekipu Crvene zvezde je posle višemesečne pauze zbog povrede zaigrao i Tajson Karter.

Kod domaćih, najbolji je bio Ajverson Molinar Džons sa 25 poena, dok je Daron Rasel dodao 14.

Košarkaši Crvene zvezde se nalaze na trećem mestu na tabeli sa 14 pobeda i 4 poraza, dok je Kluž na šestoj poziciji sa skorom 10/7.

Zvezda će u narednom kolu gostovati Dubaiju, dok će Kluž u Podgorici igrati protiv Budućnosti.

Košarkaši Budućnosti su ranije danas na svom terenu pobedili Igokeu 99:67, dok je Cedevita Olimpija u Ljubljani bila bolja od Dubaija 93:80.

Autor: Marija Radić