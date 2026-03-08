Ubedljiva pobeda: Košarkaši Partizana savladali Bosnu u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Sarajevu ekipu Bosne rezultatom 96:56 (24:15, 31:12, 26:9, 15:20) u utakmici drugog kola Top 8 faze regionalne ABA lige.

Najefikasniji u timu Partizana bio je Sterling Braun sa 21 poenom. Dilan Osetkovski je postigao 18 poena, dok je Šejk Milton dodao 17. "Crno-beli" su na večerašnjem meču postigli 16 trojki iz 34 pokušaja.

U ekipi Bosne najbolji su bili Janari Jesar i Dontej Karaders, koji su postigli po 10 poena.

Partizan se nalazi na prvom mestu na tabeli sa 17 pobeda i jednim porazom, dok je Bosna na sedmoj poziciji sa skorom 8/10.

Košarkaši Partizana će u narednom, trećem kolu dočekati Cedevita Olimpiju, dok će Bosna gostovati Igokei.

Autor: Marija Radić