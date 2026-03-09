LUKA DONČIĆ U JEKU PRIČA OKO LJUBAVNOG SKANDALA POSLAO BRUTALNU PORUKU JAVNOSTI! Slovenac uradio ono što najbolje zna - čitava Amerika bruji o njemu! (VIDEO)

Prethodnih dana centralna tema svih svetskih medija bio je Luka Dončić. Tačnije, ljubavni život slovenačkog asa koji je navodno ostavio svoju dugogodišnju partnerku Anamariju Goltes i to dok je ona bila trudna.

Dončića su počeli da povezuju sa raznim lepoticama, te su se uz njegovo ime u medijima našle srpska pevačica Breskvica, američka glumica Medlin Klajn, pa i čuvena Kim Kardašijan...

Koliko sve ovo utiče na Dončića? Sudeći po njegovim igrama - ni najmanje!

Luka je izašao na teren i u pobedi Los Anđeles Lejkersa protiv Njujork Niksa (110:97) bio je ubedljivo najbolji pojedinac, te je poslao jasnu i brutalnu poruku javnosti.

Dokazao je Dončić da je jedan od najboljih košarkaša planete i da ga sve ono što se dešava van terena ne može poremetiti, te je za malo preko 38 minuta u igri imao učinak od 35 poena, osam skokova i četiri asistencije i čitava Amerika bruji o njegovoj strašnoj partiji.

Odigrao je Dončić brutalno, u MVP stilu, a imao je podršku Ostina Rivsa koji je ubacio 25 poena, dodao pet asistencija i četiri skoka.

U timu Njujorka bolji od ostalih bili su Tauns sa 25 poena i 16 skokova, odnosno Branson sa 24 poena, sedam asistencija i šest skokova.

Posle ove pobede Lejkersi su šesti na Zapadu sa skorom 39-25, dok je Njujork treći na Istoku uz skor 41-24. Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Autor: S.M.