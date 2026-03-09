Fudbaleri Valensije preokretom do pobede protiv Alavesa u La Ligi

Fudbaleri Valensije pobedili su večeras na svom terenu ekipu Alavesa rezultatom 3:2 (0:1) u utakmici 27. kola španske La Lige.

Strelci za Valensiju bili su Havi Guera u 47, Eraj Komert u 90. i Ugo Duro (penal) u 90+9. minutu. Oba gola za Alaves postigao je Lukas Boje (penal) u 3. i 71. minutu.

Fudbaleri Alavesa su meč završili sa dva igrača manje, pošto su u 90+7. minutu isključeni Žon Pačeko i Ander Guevara.

Fudbaleri Valensije se nalaze na 12. mestu na tabeli La Lige sa 32 boda, dok je Alaves na 16. poziciji sa 27.

Ranije su igrali: Viljareal - Elče 2:1, Hetafe - Betis 2:0 i Sevilja - Rajo Valjekano 1:1.