VLAHOVIĆ POTPISAO UNOSAN UGOVOR SA ENGLESKIM GIGANTOM: Nisu štedeli novac za Srbina

Od leta 2025. godine se aktivno govori o Vlahovićevoj budućnosti. Ugovor sa Juventusom ističe na kraju sezone, a još uvek nije poznato da li će doći do produžetka saradnje, ili će nekadašnji fudbaler Partizana i Fiorentine promeniti sredinu.

A, dok se još uvek nagađa gde će igrati centarfor sledeće sezone, stigla je informacija o njegovom potpisu uguvora sa poznatim proizvođačem sportske opreme "Ribok".

"Ponosan sam što se pridružujem "Riboku" u trenutku kada se vraća na teren i ponovo zauzima svoje mesto u fudbalu. "Ribok" ima neverovatno nasleđe u sportu i uzbuđen sam što ćemo zajedno raditi na tome da "Reebok Football" podignemo na viši nivo za novu generaciju sportista", poručio je Dušan Vlahović.

Radi se o brendu nastalom u Velikoj Britaniji, tačnije u Boltonu 1958. godine, koji sada ima sedište u Bostonu, SAD.

Saradnja Vlahovića i "Riboka" uključuje i predstavljanje novih kopački koje će nositi.

"Kao jedan od najboljih napadača u Evropi, srpski golgeter je poznat po svojoj fizičkoj dominaciji, tehničkoj veštini i neustrašivom stavu. Među njegovim značajnim dostignućima su nagrade za najboljeg napadača Serije A (2023-24), mesto u timu godine Serije A (2023-24) i titula najboljeg srpskog fudbalera godine (2024). Kao najnoviji sportista koji se pridružio rastućem globalnom timu Riboka, Vlahović oličava ključne vrednosti brenda – individualnost, strast i svrhu, koje sport uzdižu izvan terena i prenose ga u kulturu", saopštili su iz kompanije.

Tod Krinski, glavni izvršni direktor "Riboka", istakao je zadovoljstvo zbog ove saradnje.

"Fudbal je duboko ukorenjen u nasleđu "Riboka" i centralni je deo naše budućnosti. Dok nastavljamo da obnavljamo svoje prisustvo u timskim sportovima, partnerstvo sa elitnim talentom kao što je Dušan signalizira našu posvećenost takmičenju na najvišem nivou. Ovim odajemo počast našoj prošlosti, dok hrabro oblikujemo budućnost".

Autor: Iva Besarabić