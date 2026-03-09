Partizan vratio Srđana Blagojevića na mesto trenera

Neverovatne scene iz Humske, neverovatne odluke, dešavanja koja se graniče sa holivudskim scenarijima. Partizan je danas dobio i četvrtog trenera u sezoni, tako što je vratio drugog - Srđana Blagojevića posle samo četiri meseca pošto ga je Predrag Mijatović smenio.

Crno-beli su posle kolapsa u meče sa Vojvodinom ponovo održali Upravni odbor, ponovo smenili trenera i vratili starog - Srdjana Blagojevića.

Tim povodom usledilo je i saopštenje kluba koje prenosimo:

- Na danas održanoj sednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan izvršena je analiza sportskih rezultata od starta prolećnog dela prvenstva. Rezultati su za Klub neprihvatljivi. Dodatno je ocenjeno da je neophodno da se preduzmu aktivnosti kako bi se kriza rezultata, a posebno kriza stručnog rada, zaustavile.

Upravni odbor je većinom glasova (4-1) imenovao Srđana Blagojevića za novog šefa stručnog štaba.

Novi stručni štab će sa radom početi sutra, 10. marta 2026. godine.

Autor: S.M.