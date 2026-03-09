AKTUELNO

Fudbal

Partizan vratio Srđana Blagojevića na mesto trenera

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Neverovatne scene iz Humske, neverovatne odluke, dešavanja koja se graniče sa holivudskim scenarijima. Partizan je danas dobio i četvrtog trenera u sezoni, tako što je vratio drugog - Srđana Blagojevića posle samo četiri meseca pošto ga je Predrag Mijatović smenio.

Crno-beli su posle kolapsa u meče sa Vojvodinom ponovo održali Upravni odbor, ponovo smenili trenera i vratili starog - Srdjana Blagojevića.

Tim povodom usledilo je i saopštenje kluba koje prenosimo:

- Na danas održanoj sednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan izvršena je analiza sportskih rezultata od starta prolećnog dela prvenstva. Rezultati su za Klub neprihvatljivi. Dodatno je ocenjeno da je neophodno da se preduzmu aktivnosti kako bi se kriza rezultata, a posebno kriza stručnog rada, zaustavile.

Upravni odbor je većinom glasova (4-1) imenovao Srđana Blagojevića za novog šefa stručnog štaba.

Novi stručni štab će sa radom početi sutra, 10. marta 2026. godine.

Autor: S.M.

#Partizan

#Srđan Blagojević

#Trener

#povratak

#sezona

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

TOTALNI ZEMLJOTRES U HUMSKOJ! Raul Gonzales preuzima Partizan: Svetska klasa na klupi crno-belih!

Fudbal

ŠOK U HUMSKOJ! Blagojević više nije trener Partizana (FOTO)

Fudbal

Partizan ostao bez trenera, otpušten Nenad Stojaković!

Ostali sportovi

GROBARI SU 4 MESECA ČEKALI OVAJ TRENUTAK: Karlik Džons se vratio na teren

Fudbal

Mijatović otkrio kada će Partizan imati novog trenera, pa pomenuo i dug koji imaju crno-beli i pretnje

Košarka

PARTIZAN PREDSTAVIO NOVOG TRENERA Penjaroja: Zbog Željka je moja odgovornost još veća