Svečano otvoren 57. 'Osmomartovski' turnir!

U svečanoj sali Matematičke gimnazije svečano je otvoreno 57. izdanje Međunarodnog velemajstorskog turnira šahistkinja. Simboličnim povlačenjem prvog poteza, turnir su otvorili predsednik Šahovskog saveza Beograda Vladimir Šakotić i predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić, koji je u svom obraćanju pozdravio i čestitao svim učesnicama Dan žena, 8.mart.

Prisutne je pozdravila i direktorka Matematičke gimnazije Mirjana Katić, kao i direktorka turnira Vesna Senić, koja je zahvalila svima koji su pomogli da turnir ima ovakav izgled.

Predsednik ŠSB Vladimir Šakotić istakao je da je Međunarodni velemajstorski (ili kako ga šahisti često zovu "osmomartovski") turnir šahistkinja jedan je od tri šahovska turnira sa najvećom tradicijom u Evropi.

- Prvi put ove godine Šahovski savez Beograda uvodi i prateću manifestaciju - OSMOMARTOVSKI MAJSTORSKI JUNIORSKI TURNIR, na kome u isto vreme, pod istim uslovima i u istoj sali nastupa najboljih 10 juniorki iz Beograda, koje će imati priliku da u izvanrednim uslovima oplemene svoje šahovsko znanje. Turnir je inače počeo juče, prvim kolom, ali su se organizatori odlučili da svečano otvaranje upriliče na Međunarodni Dan žena s obzirom da ovaj turnir spada u deo proslave Međunarodne šahovske federacije kada je reč o martu kao mesecu šaha za žene. Na turniru učestvuju i prvakinja Srbije velemajstor Sofia Pogorelskih, zatim velemajstor Jovana Raport koja je trenutno na mađarskoj rejting listi, ali očekujemo da se uskoro vrati na rejting listu Srbije. Tu je reprezentativka Srbije Adela Velikić, zatim mlada Vera Vujović, kadetska prvakinja Evrope do 14 godina i takođe aktuelna reprezentativka Jovana Srdanović. Sve one imaće priliku da se ogledaju sa pet inostranih šahistinja i da osvajaju nove nerejting poene i novčane nagrade - poručio je Šakotić.

Prvi Osmomartovski turnir održan je 1965. godine kao želja beogradskih šahovskih radnika da tadašnja generacija šahistkinja (Milunka Lazarević, Verica Nedeljković, Katarina Jovanović) može da u Beogradu igra turnire sa poznatim šahistkinjama iz inostranstva. Grad Beograd je prepoznao izuzetan sportski značaj ovog takmičenja i može se reći da je decenijski pokrovitelj turnira, preko Sekretarijata za sport i omladinu. Turnir se ove godine igra već 4. put uzastopno u Svečanoj sali Matematičke gimnazije.

