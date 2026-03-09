'JOKIĆ JE BOLJI OD DŽORDANA' Izjava koja je šokirala Ameriku: Gledao sam svojim očima, iz dana u dan - Nikola je najbolji ikada

Izjava najboljeg igrača Bruklin Netsa odzvanja Amerikom.

Bivši as Denver Nagetsa, Majkl Porter Džunior, smatra da je Nikola Jokić najbolji košarkaš svih vremena.

U emisiji "The Emily Austin Show" Porter je izazvao velku buru, pošto je izneo svoje mešljenje na GOAT debatu.

"Ljudi će reći Majkl Džordan GOAT samo da bi se složili sa većinom, ali nisu gledali snimke. Samo to kažu da bi se uklopili sa svima ostalima. Za mene, iz onoga što sam video svojim očima, reći ću da je Nikola Jokić najbolji igrač kojeg sam ikada gledao. Iz dana u dan, iz onoga što sam video, nisam video nikoga dominantnijeg od Nikole", rekao je Porter Džunior.

Očekivano, njegova hrabra izjava izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Autor: Iva Besarabić