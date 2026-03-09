AKTUELNO

Košarka

'JOKIĆ JE BOLJI OD DŽORDANA' Izjava koja je šokirala Ameriku: Gledao sam svojim očima, iz dana u dan - Nikola je najbolji ikada

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Izjava najboljeg igrača Bruklin Netsa odzvanja Amerikom.

Bivši as Denver Nagetsa, Majkl Porter Džunior, smatra da je Nikola Jokić najbolji košarkaš svih vremena.

U emisiji "The Emily Austin Show" Porter je izazvao velku buru, pošto je izneo svoje mešljenje na GOAT debatu.

"Ljudi će reći Majkl Džordan GOAT samo da bi se složili sa većinom, ali nisu gledali snimke. Samo to kažu da bi se uklopili sa svima ostalima. Za mene, iz onoga što sam video svojim očima, reći ću da je Nikola Jokić najbolji igrač kojeg sam ikada gledao. Iz dana u dan, iz onoga što sam video, nisam video nikoga dominantnijeg od Nikole", rekao je Porter Džunior.

Očekivano, njegova hrabra izjava izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Autor: Iva Besarabić

#Košarka

#Nikola Jokić

#Sport

#fudbal

#nba liga

POVEZANE VESTI

Košarka

SRAMAN POTEZ - RIVAL UHVATIO JOKIĆA ZA MEĐUNOŽJE! Nikola pao na parket i previjao se od bolova! (VIDEO)

Ostali sportovi

NBA LIGA JASNA: Nikola Jokić je najbolji!

Košarka

Nikola Jokić igrač nedelje u NBA ligi

Košarka

'TO JE SVE ŠTO ZNAM' Trener Denvera u šoku posle povrede Jokića: Odmah je znao da nešto nije u redu! Svako ko se povredi, to јe potresno, pogotovo nek

Košarka

NIKOLA JOKIĆ PONOVO NE IGRA! Evo šta to znači u trci za MVP titulu, stvari nisu nimalo dobre za našeg centra

Košarka

NAVIJAČI IZABRALI: Nikola Jokić najbolji evropski košarkaš u 2024. godini