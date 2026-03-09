AKTUELNO

Fudbal

FUDBALERKA (15) UMRLA NA TERENU! Srušila se tokom utakmice i preminula na licu mesta - isplivali užasni detalji, nije joj bilo spasa

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Velika tragedija potresla je omladinski fudbal u Engleskoj nakon smrti mlade igračice Amelie Aplin, članice omladinske akademije Oksford junajteda, koja je preminula u 15. godini pošto joj je pozlilo tokom utakmice protiv vršnjakinja iz Fulama.

Tokom susreta omladinskih selekcija odigranog u petak, talentovanoj golmanki je iznenada pozlilo, nakon čega se srušila na terenu.

Lekarske ekipe oba kluba, zajedno sa hitnim službama, odmah su reagovale i pokušale da joj pruže pomoć, ali je kasnije potvrđeno da je tinejdžerka nažalost preminula.

Povodom tragedije oglasio se i Oksford junajteda zvaničnim saopštenjem, u kojem je klub izrazio duboku tugu zbog gubitka mlade igračice.

Iz kluba su uputili saučešće njenoj porodici, prijateljima, saigračicama i trenerima, uz zahvalnost medicinskom osoblju i hitnim službama koje su učinile sve da joj spasu život.

"S velikom tugom objavljujemo da je preminula 15-godišnja igračica Akademije", stoji u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić

#Engleska

#Sport

#Tragedija

#fudbal

#fudbalerka

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

TRAGEDIJA U SVETU SPORTA: Mlada učesnica maratona UMRLA pred ciljem - Samo se SRUŠILA

Fudbal

Tragedija potresla španski fudbal: Golman (19) umro posle nesreće na terenu

Ostali sportovi

TRENER FIZIČKI NAPAO DEVOJČICU (17) NA TERENU! Lupio joj nekoliko šamara, pa je udario pesnicom - isplivali jezivi detalji!

Ostali sportovi

STRAŠNA TRAGEDIJA! Preminula odbojkašica (15) - pozlilo joj na treningu, ali hitna pomoć se nije pojavila!

Region

TRAGEDIJA NA SVETOM STEFANU: Žena ušla u plićak i samo izgubila svest, nije joj bilo spasa

Svet

TRAGEDIJA U ŠKOLI: Nastavnica se iznenada srušila pred učenicima i preminula