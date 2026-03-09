FUDBALERKA (15) UMRLA NA TERENU! Srušila se tokom utakmice i preminula na licu mesta - isplivali užasni detalji, nije joj bilo spasa

Velika tragedija potresla je omladinski fudbal u Engleskoj nakon smrti mlade igračice Amelie Aplin, članice omladinske akademije Oksford junajteda, koja je preminula u 15. godini pošto joj je pozlilo tokom utakmice protiv vršnjakinja iz Fulama.

Tokom susreta omladinskih selekcija odigranog u petak, talentovanoj golmanki je iznenada pozlilo, nakon čega se srušila na terenu.

Lekarske ekipe oba kluba, zajedno sa hitnim službama, odmah su reagovale i pokušale da joj pruže pomoć, ali je kasnije potvrđeno da je tinejdžerka nažalost preminula.

Povodom tragedije oglasio se i Oksford junajteda zvaničnim saopštenjem, u kojem je klub izrazio duboku tugu zbog gubitka mlade igračice.

It is with immense sadness that we announce the passing of 15-year-old Academy player, Amelia Aplin.



Amelia collapsed during a Girls’ Academy game against Fulham at the Club’s Training Centre in Horspath yesterday afternoon.



The thoughts and sincere condolences from everyone at… pic.twitter.com/UkZVGKgTRH — Oxford United (@OUFCOfficial) 08. март 2026.

Iz kluba su uputili saučešće njenoj porodici, prijateljima, saigračicama i trenerima, uz zahvalnost medicinskom osoblju i hitnim službama koje su učinile sve da joj spasu život.

"S velikom tugom objavljujemo da je preminula 15-godišnja igračica Akademije", stoji u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić