AKTUELNO

Ostali sportovi

Drama na aerodromu u Istanbulu: Poznati turski trener doživeo infarkt i umro

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Yavuz Ozden ||

Poznati turski trener Engin Firat preminuo je u 55. godini, ostavivši iza sebe bogatu i međunarodno zapaženu karijeru.

Firat je preminuo usled iznenadnog srčanog udara na Aerodromu u Istanbulu, dok se vraćao iz angažmana u libanskom klubu Nedžme.

Uprkos hitnoj intervenciji medicinskog osoblja, trener nije mogao biti spasen, što je izazvalo duboku tugu u fudbalskim krugovima u Turskoj, ali i u zemljama u kojima je radio.

Engin Firat je tokom karijere ostavio neizbrisiv trag u međunarodnom fudbalu. Bio je poznat po tome što je turski fudbal predstavljao širom sveta, od Kenije, Moldavije, Irana, do Nemačke. Počeo je kao pomoćnik Vernera Loranta u Fenerbahčeu 2002. godine, a zatim je obavljao važne uloge u reprezentacijama i klubovima širom sveta. Bio je pomoćnik Alija Daeija u iranskoj reprezentaciji, glavni trener Moldavije, kao i selektor Kenije.

Pored toga, Firat je trenirao klubove kao što su LR Alen u Nemačkoj, Inčeon junajted u Južnoj Koreji, Sivaspor i Erčijespor u Turskoj, ali i iranske timove Saipu i Sepahan.

Najnoviji angažman Firata bio je u Nedžme, jednom od najvećih klubova Libana, gde je potpisao ugovor 8. februara 2026. godine.

pročitajte još

FUDBALERKA (15) UMRLA NA TERENU! Srušila se tokom utakmice i preminula na licu mesta - isplivali užasni detalji, nije joj bilo spasa

Autor: Marija Radić

#Aerodrom

#Engin Firat

#Istanbul

#Smrt

#Trener

POVEZANE VESTI

Fudbal

Umro poznati trener Denča: Tuga u svetu fudbala

Showbiz

UMRO POZNATI GLUMAC: Otkriveno vreme i mesto sahrane, a Srbi ga vole zbog OVE ULOGE

Fudbal

Svetski fudbal zavijen u crno! Umro legendarni trener

Fudbal

Ko je bio Milorad Kosanović? Od 'Marakane' do Kine je ostavio neizbrisiv trag u fudbalu

Domaći

Estrada zavijena u crno! Umro poznati srpski kompozitor

Ostali sportovi

Tuga u svetu tenisa u Srbiji: Umro legendarni trener