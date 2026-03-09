Đoković pobedio Kovačevića: Plasirao se u osminu finala Indijan Velsa

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala mastersa u Indijan Velsu, pošto je večeras u trećem kolu pobedio Amerikanca Aleksandra Kovačevića rezultatom 6:4, 1:6, 6:4.

Meč je trajao dva sata i tri minuta. Đoković je treći teniser sveta, dok je Kovačević 72. na ATP listi.

Srpski teniser je prvi set osvojio posle brejka u trećem gemu.

Kovačević je u drugom setu dva puta oduzeo servis Đokoviću i tako izjednačio na 1:1 u setovima.

Srpski teniser je u četvrtom gemu trećeg seta propustio dve brejk lopte, ali je zatim u 10. gemu iskoristio prvu meč loptu i tako prošao u narednu rundu takmičenja.

Đoković će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Britanca Džeka Drejpera i Argentinca Fransiska Serundola.

Masters u Indijan Velsu se igra za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

Autor: Marija Radić