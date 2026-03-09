TUGA U HUMSKOJ: Preminuo čuveni kapiten Partizana

AKTUELNO

Rukometni klub Partizan je objavio je veoma tužne vesti.

Preminuo je Vasilije Đokić Đokoni, nekadašnji igrač i kapiten i ovog kluba, koji je i posle karijere ostao vezan za crno-bele boje ovog kluba.

Đokić je nastupao za ekipu Partizana od 1967. do 1977. godine, dok je od 1973. bio i kapiten ove ekipe.

Posle karijere je Đokić ostao uz klub, čak i decenijama nakon što je završio ekipu. On je bio kolekcionar uspoemna iz klupske istorije, dok je dočekivao i mnoge generacije i trenera i igrača. Bio je neizostavni član ove ekipe.

Partizan se oglasio saopštenjem koje prenosimo u celosti.

Rukometni klub Partizan danas je ostao bez svog dobrodušnog čuvara od zaborava, čoveka koji je bio spona između nekadašnjih i sadašnjih igrača. Đokoni je decenijama unazad okupljao veterane kluba i bivše rukometaše, trudeći se da o svima govori sa poštovanjem i uvažavanjem.

- Neumoljivi entuzijazam nikada ga nije napuštao. Zajedno sa brojnim prijateljima kluba sakupljao je deliće klupske istorije i pretvorio ih u monografiju. Mesecima unazad dopunjavao je izdanje najnovijim trofejima koje je Partizan osvojio, radujući se što njegovi crno-beli, posle više od decenije, ponovo stoje na pobedničkom postolju. Ostaje žal što nije dočekao da bude odštampana, ali će njegovo ime biti zlatnim slovima utkano u njene stranice. Priča o Vasiliju Đokiću i Partizanu ne završava se ni danas kada se od njega opraštamo. Ona će trajati dokle god je u našim pričama i sećanjima.

- Rukometni klub Partizan upućuje najiskrenije saučešće porodici Đokić, a o datumu i mestu sahrane javnost će naknadno biti obaveštena.

