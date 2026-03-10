Jokić progovorio o sramnom udarcu koji je dobio od igrača Oklahome, pa odgovorom 'oduvao' Amerikance

Utakmica između Oklahome i Denvera donela je epsku dramu (129:126), ali i nove ožiljke na telu najboljeg igrača planete. Nikola Jokić je ponovo bio meta brutalne odbrane, a u centru pažnje našao se Lu Dort, koji je tokom meča udario Srbina pravo u lice i zakačio ga po nosu.

Iako su navijači Denvera i javnost bili besni zbog ovakvog tretmana prema MVP-iju, Nikola je po ko zna koji put pokazao da ga "uličarske" fore ne dotiču. Nakon meča, novinari su odmah opseli Jokića, zabrinuti za njegovo zdravlje, ali i u potrazi za zapaljivom izjavom.

Prvo pitanje bilo je direktno - Kako ti je nos? Nikola je, međutim, bio kratak i jasan:

- Dobro je, dobro je, dobro je - ponovio je tri puta Džoker, ne želeći da od toga pravi dramu.

Novinari su potom pokušali da ga isprovociraju pitanjem o Dortu, podsećajući na njihovu istoriju sukoba i činjenicu da je Dort i u prošlom meču bio izuzetno agresivan. Na pitanje da li je večeras bilo išta "preko granice", Jokić je samo kratko odgovorio:

- Ne.

Poznato je da je Dort nedavno povukao neke svoje komentare i priznao da je onaj prvi faul nad Jokićem u prethodnom susretu bio nepotreban. Američke medije je zanimalo da li je za Nikolu ta priča sada definitivno završena i da li je situacija "izglađena".

- Bilo je gotovo još od prošlog puta - poručio je Nikola, stavivši tačku na bilo kakve spekulacije o ratu sa igračem Oklahome.

Autor: S.M.