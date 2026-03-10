POLA ČOVEK - POLA REKORD! NBA je ovo čekao 65 godina: Nikola Jokić prestigao legendu i ispisao nove stranice istorije

Nastavlja se surova dominacija Nikole Jokića.

Denver je prethodne noći doživeo poraz na gostujućem terenu od Oklahome (129:126), a Somborac je utakmicu završio sa impresivnim učinkom - 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija.

Nikola je stigao do 323. meča sa minimum 20 poena, 10 skokova i pet asistencija, čime je prestigao legendarnog Karima Abula Džabara.

Posle 65 godina NBA liga je zahvaljujući nestvarnom Nikoli Jokiću dobila novi rekord.

Nikola Jokic recorded his 323rd game with at least 20 points, 10 rebounds and five assists tonight against Oklahoma City, passing Kareem Abdul-Jabbar for the most 20/10/5 performances in the NBA in the last 65 years. pic.twitter.com/e3ohi5QFwI — OptaSTATS (@OptaSTATS) 10. март 2026.

Autor: Iva Besarabić