POLA ČOVEK - POLA REKORD! NBA je ovo čekao 65 godina: Nikola Jokić prestigao legendu i ispisao nove stranice istorije

Nastavlja se surova dominacija Nikole Jokića.

Denver je prethodne noći doživeo poraz na gostujućem terenu od Oklahome (129:126), a Somborac je utakmicu završio sa impresivnim učinkom - 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija.

Nikola je stigao do 323. meča sa minimum 20 poena, 10 skokova i pet asistencija, čime je prestigao legendarnog Karima Abula Džabara.

Posle 65 godina NBA liga je zahvaljujući nestvarnom Nikoli Jokiću dobila novi rekord.

