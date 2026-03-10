Alkarazu 'prekipelo' zbog kontroverznog pravila: Oni uopšte ne razumeju tenis, to su isti oni koji su...

Karlos Alkaraz nastavlja sa dominantnim partijama u Indijan Velsu, ali uprkos pobedama nad Grigorom Dimitrovom (6-2, 6-3) i Arturom Rinderknešom, španski teniser nije krio ogromno nezadovoljstvo. U centru pažnje našlo se kontroverzno pravilo o "shot clock-u" (vreme između poena), a Alkaraz je direktno prozvao sudije koje ga striktno primenjuju.

Mladi Španac je na konferenciji za medije vidno frustriran govorio o pritisku koji sat za servis vrši na igrače, posebno nakon dugih razmena ili buke sa tribina.

- Da budem iskren, niko me nije pitao za mišljenje o ovome. Dakle, pretpostavljam da će ostati ovako. Ne želim da gubim vreme jer sam već bio u situacijama gde se žališ ili daješ mišljenje, a ništa se ne menja. To su isti oni koji su pravili probleme u mnogim mečevima - počeo je Alkaraz.

On je napravio jasnu razliku između sudija koji osećaju igru i onih koji se slepo drže štoperice.

- Postoje sudije koji su fleksibilniji. Rekao bih da, ako razumeju tenis, znaju kako da se postave. Oni koji su previše strogi, recimo to tako, to je zato što uopšte ne razumeju tenis - ispalio je "otrovnu strelicu" Karlitos.

Pravilo od 25 sekundi između poena uvedeno je još 2018. godine, ali je nedavno modifikovano tako da sat počinje da otkucava gotovo istog trenutka kada se prethodni poen završi. Alkaraz je još prošle godine u Kvinsu ovo nazvao "ludošću", ističući da mu to potpuno narušava rutinu.

Podršku njegovim rečima pružio je i američki teniser Tejlor Fric, iako je eliminisan u ranoj fazi turnira. Fric smatra da automatizacija sata ne ostavlja prostor za ljudski faktor.

- Mislim da bismo mogli biti malo pametniji oko toga. Ranije je problem bio što su sudije različitom brzinom pokretale sat, a sada je to automatski. Ipak, mora postojati prostor za određene situacije, recimo kada igrač završi poen na mreži ili skroz u uglu terena i mora da ode po peškir. Jednostavno nema dovoljno vremena - objasnio je Fric.

Podsetimo, Alkaraz je ranije ove godine u Dohi već imao žestok ispad pored terena nakon što je dobio opomenu za prekoračenje vremena, što je jasan znak da su teniske zvezde na ivici strpljenja kada je u pitanju "ubrzavanje" igre po svaku cenu.

Autor: S.M.