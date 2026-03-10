Nikolić zbog povrede van stroja, Memić protiv Gruzijca u Boru

Ostalo je još 18 dana do borilačkog spektakla u Boru, gde će se u Sportskom centru održati Balkan Boxing 7, a prinudno smo dobili i promenu glavne borbe.

Jovan Nikolić je zbog povrede leđa bio prinuđen da odustane od nastupa, a umesto njega u ring će 28. marta protiv gruzijskog boksera Iaga Kizirije ući Almir Memić.

Ispostavilo se posle pregleda da je Jovanu Nikoliću napukao pršljen i nastup je bio nemoguć.

Ipak, ljubitelji boksa će biti oduševljeni zamenom, jer će u Boru umesto njega gledati Almira Memića, “srpskog Tajsona”, šampiona srednje kategorije, čiji će dolazak dodatno uzburkati strasti.

Podsetimo, u Boru će svoj debitantski nastup imati MMA borac Miloš Janičić, sa kojim je Almir Memić poslednjih dana imao ozbiljne prozivke, tako da ljubitelji boksa s nestrpljenjem čekaju 28. mart i njihov susret.

Karte za Balkan Boxing 7 su puštene u prodaju i mogu se nabaviti putem Tickets.rs platforme. Ulaznica za tribine je 1.000 dinara, a za parter 3.000 dinara.

Autor: S.M.