AKTUELNO

Ostali sportovi

Nikolić zbog povrede van stroja, Memić protiv Gruzijca u Boru

Izvor: Pink.rs, Foto: Promo ||

Ostalo je još 18 dana do borilačkog spektakla u Boru, gde će se u Sportskom centru održati Balkan Boxing 7, a prinudno smo dobili i promenu glavne borbe.

Jovan Nikolić je zbog povrede leđa bio prinuđen da odustane od nastupa, a umesto njega u ring će 28. marta protiv gruzijskog boksera Iaga Kizirije ući Almir Memić.

Ispostavilo se posle pregleda da je Jovanu Nikoliću napukao pršljen i nastup je bio nemoguć.

Ipak, ljubitelji boksa će biti oduševljeni zamenom, jer će u Boru umesto njega gledati Almira Memića, “srpskog Tajsona”, šampiona srednje kategorije, čiji će dolazak dodatno uzburkati strasti.

Foto: Promo

Podsetimo, u Boru će svoj debitantski nastup imati MMA borac Miloš Janičić, sa kojim je Almir Memić poslednjih dana imao ozbiljne prozivke, tako da ljubitelji boksa s nestrpljenjem čekaju 28. mart i njihov susret.

Karte za Balkan Boxing 7 su puštene u prodaju i mogu se nabaviti putem Tickets.rs platforme. Ulaznica za tribine je 1.000 dinara, a za parter 3.000 dinara.

Autor: S.M.

#Bor

#Jovan Nikolić

#Meč

#povreda

#spektakl

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Ovo je protivnik Jovana Nikolića u Boru: 'Opasni čovek' iz Gruzije, bokser koji je pobedio velikog Bivola!

Domaći

Nastavlja se snimanje Pinkovih zvezda: Zorica Brunclik sve oduševila stajlingom, a sa njom je stigla i ćerka Zlata! Jedan detalj svima je privukao paž

Domaći

SPREMA SE PRAVI SPEKTAKL: Tanja Savić za koncert u Kraljevu pozvala i gosta iznenađenja

Domaći

Tanja Savić za koncert u Kraljevu pozvala specijalnog gosta: Velika zvezda koja je proslavila ovaj grad...

Domaći

SVAKO GA JE VIDEO BAREM JEDNOM! Željko Mitrović novom objavom ZAINTRIGIRAO sve i otkrio KO dolazi na premijeru njegove predstave ‘LUCIFER’! (VIDEO)

Politika

DVA DANA DO VELIKOG NARODNOG SKUPA U NIŠU: Lideri SNS poručili: Niko nas neće pokolebati