LIGA ŠAMPIONA: Atletiko pobedio Totenhem, Bajern savladao Atalantu, remi Njukasla i Barselone

Fudbaleri Atletika pobedili su večeras u Madridu ekipu Totenhema rezultatom 5:2 (4:1) u prvom meču osmine finala Lige šampiona.

Golove za Atletiko postigli su Markos Ljorente u 6, Antoan Grizman u 14, Hulijan Alvarez u 15. i 55. i Robin Le Norman u 22. minutu. Strelci za Totenhem bili su Pedro Poro u 26. i Dominik Solanke u 76. minutu.

Fudbaleri Bajerna savladali su u Bergamu ekipu Atalante rezultatom 6:1 (3:0) u prvom duelu osmine finala LŠ. Dva gola za Bajern postigao je Majkl Olise u 22. i 64. minutu, a po jednom u listu strelaca upisali su se Josip Stanišić u 12, Serž Gnabri u 25, Nikolas Džekson u 52. i Džamal Musijala u 67. minutu.

Jedini gol za Atalantu postigao je Mario Pašalić u 90+3. minutu. Srpski fudbaler Lazar Samardžić meč je počeo na klupi za rezerve u ekipi iz Bergama, a u igru je ušao u 73. minutu.

Fudbaleri Njukasla i Barselone odigrali su na Sent Džejms Parku nerešeno, 1:1 (0:0) u prvoj utakmici osmine finala LŠ. Njukasl je poveo golom Harvija Barnsa u 86. minutu. Fudbaleri Barselone su do remija stigli pogotkom Lamina Jamala u 90+6. minutu iz penala.

Fudbaleri Galatasaraja pobedili su ranije danas u Istanbulu ekipu Liverpula 1:0 u prvom meču osmine finala LŠ. Jedini gol na utakmici postigao je Mario Lemina u 7. minutu.

Revanš mečevi biće odigrani 18. marta.

Sutra će biti odigrani preostali prvi mečevi osmine finala LŠ, a sastaće se: Bajer Leverkuzen - Arsenal (18.45), Bode/Glimt - Sporting (21), Pari Sen Žermen - Čelsi i Real Madrid - Mančester siti (21).

Autor: Marija Radić