Zverev pobedio Tijafoa: Plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Indijan Velsu

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Indijan Velsu, pošto je večeras u osmini finala pobedio Amerikanca Frensisa Tijafoa 6:3, 6:4.

Meč je trajao jedan sat i 30 minuta. Zverev je četvrti teniser sveta, dok se Tijafo nalazi na 22. mestu ATP liste.

Ovo je bio deseti međusobni duel američkog i nemačkog tenisera, a deveti trijumf Zvereva.

Nemački teniser će u četvrtfinalu igrati protiv Francuza Artura Fisa, koji je ranije danas u osmini finala savladao Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima 6:3, 7:6 (11:9).

Masters u Indijan Velsu se igra za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

LIGA ŠAMPIONA: Atletiko pobedio Totenhem, Bajern savladao Atalantu, remi Njukasla i Barselone

