JOVIĆEV SAIGRAČ UBACIO 83 POENA NA MEČU! Istorijska noć u Majamiju: Ubacio 36 slobodnih bacanja, pa srušio Kobijev rekord!

Dugo će se prepričavati utakmica između Majami Hita i Vašington Vizardsa.

Majami je prethodne noći pred svojim navijačima savladao Vašington 150:129, a iskusni centar domaćeg tima Bem Adebajo meč je završio sa 83 postignuta poena i tako ostvario drugi najbolji poenterski učinak u istoriji NBA lige.

Adebajo je posle više od 20 godina nadmašio legendarnog Kobija Brajanta, koji je bio na drugom mestu večne liste sa 81 postignutim poenom. Ispred veterana Majamija ostao je samo slavni Vilt Čemberlen sa 100 poena.

Šutirao je 13/21 za dva, 7/22 za tri poena i 36/43 sa linije za slobodna bacanja. To je ujedno i najveći broj pogođenih slobodnih bacanja na jednoj utakmici NBA lige. Adebajo je srušio rekord koji je 1953. godine postavio Bob Kuzi sa 30 ubačenih penala.

Istorijsku partiju Adebaja uživo su ispratili srpski reprezentativci Nikola Jović i Tristan Vukčević.

Nikola je meč gledao sa klupe, dok je Tristan na terenu proveo sedam minuta i ubacio tri poena.

Pogledajte i najzanimljivije momente sa utakmce:

Autor: D.Bošković