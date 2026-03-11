AKTUELNO

Košarka

JOVIĆEV SAIGRAČ UBACIO 83 POENA NA MEČU! Istorijska noć u Majamiju: Ubacio 36 slobodnih bacanja, pa srušio Kobijev rekord!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Dugo će se prepričavati utakmica između Majami Hita i Vašington Vizardsa.

Majami je prethodne noći pred svojim navijačima savladao Vašington 150:129, a iskusni centar domaćeg tima Bem Adebajo meč je završio sa 83 postignuta poena i tako ostvario drugi najbolji poenterski učinak u istoriji NBA lige.

Adebajo je posle više od 20 godina nadmašio legendarnog Kobija Brajanta, koji je bio na drugom mestu večne liste sa 81 postignutim poenom. Ispred veterana Majamija ostao je samo slavni Vilt Čemberlen sa 100 poena.

Šutirao je 13/21 za dva, 7/22 za tri poena i 36/43 sa linije za slobodna bacanja. To je ujedno i najveći broj pogođenih slobodnih bacanja na jednoj utakmici NBA lige. Adebajo je srušio rekord koji je 1953. godine postavio Bob Kuzi sa 30 ubačenih penala.

Istorijsku partiju Adebaja uživo su ispratili srpski reprezentativci Nikola Jović i Tristan Vukčević.

Nikola je meč gledao sa klupe, dok je Tristan na terenu proveo sedam minuta i ubacio tri poena.

Pogledajte i najzanimljivije momente sa utakmce:

Autor: D.Bošković

#Meč

#bacanja

#kobi

#nagetsi

#nikola jokic

POVEZANE VESTI

Košarka

VUKČEVIĆ UBACIO DVA POENA: Vašington nemoćan na gostovanju Majamiju (VIDEO)

Košarka

Sjajna noć za Jovića u NBA, ubacio dvocifren broj poena, pa proslavom sa tri prsta izludeo protivničku klupu

Košarka

Sakramento razbio Hit: Naš Jović ubacio 12 poena, ali Lavin šokirao protivnike sa 42

Košarka

NIKOLA JOVIĆ NIJE DOBIO ŠANSU! Majami gubio 22 razlike, pa promašio šut za pobedu! Maestralni Lilard ubacio 37 poena! (VIDEO)

Košarka

NAJLUĐA UTAKMICA U ISTORIJI EVROLIGE! Bivši kapiten Partizana ubacio 43 poena u meču za pamćenje!

Region

OVAKO NEŠTO NIJE VIĐENO, HIT SCENA NA BOGOJAVLJENJE: Dok se plivalo za časni krst sveštenik sve ŠOKIRAO! (VIDEO)