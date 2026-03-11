AKTUELNO

BRAZILAC OZBILJNO NAMUČIO SINERA! Italijan posle dva taj-brejka izborio plasman u četvrtfinale

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Dita Alangkara ||

Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Indijan Velsu, pošto je u noći između utorka i srede posle dva seta pobedio Brazilca Žoaa Fonseku 7(8):6, 7:6(4).

On je savladao 35. igrača na ATP listi posle dva sata i tri minuta.

Siner će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena, koji je posle tri seta (4:6, 6:1, 7:6(4)) pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu.

U konkurenciji dama, Kanađanka Viktorija Mboko se plasirala u četvrtfinale, pošto je pobedila šestu teniserku sveta Amandu Anisimovu 2:0 (6:4, 6:1).

Mboko, 10. teniserka sveta, pobedila je posle sat i 13 minuta.

Ona će u četvrtfinalu igrati protiv prve teniserke sveta Beloruskinje Arine Sabalenke.

Plasman u četvrtfinale obezbedila je i Čehinja Linda Noskova, pobedivši posle dva seta Filipinku Aleksandru Ijalu 6:2, 6:0.

Noskova, 14. teniserka sveta, pobedila je 32. igračicu na WTA listi posle 56 minuta.

Ona će u četvrtfinalu igrati protiv Australijanke Talije Gibson.

