DETALJI TRAGEDIJE: Talentovani fudbaler (17) umro posle srčanog udara tokom meča: Svi u neverici nakon novih vesti

Mladi i talentovani fudbaler Adam Ankers (17) preminuo je nakon što je doživeo srčani udar tokom utakmice, a istraga je pokazala da su ljudi na terenu propustili ključne znakove koji su mogli da mu spasu život, preneo je britanski "The Sun".

Sedamnaestogodišnjak je 2024. godine nastupao za tim do 19 godina fondacije Vikomb Vonderersa, kada je tokom meča iznenada doživeo srčani zastoj, a novi jezivi detalji ovog slučaja lede krv u žilama.

Pred sam kraj drugog poluvremena Adam je povikao: „Steže me u grudima“, nakon čega je izgubio svest na terenu.

Na lice mesta brzo su upućeni bolničari, a mladi fudbaler je hitno prebačen u bolnicu. Nažalost, nekoliko dana kasnije je preminuo.

Nakon sprovedene istrage, mrtvozornik je zaključio kako je smrt mogla da se izbegne da su znaci srčanog udara prepoznati na licu mesta.

Zbog toga niko na terenu nije dobio instrukcije da započne reanimaciju (CPR) niti da upotrebi defibrilator u ključnim minutima pre dolaska hitne pomoći.

Pomoćnica mrtvozornika na sudu u zapadnom Londonu, Valeri Šarbit, izjavila je da je propuštena prilika da se dečaku pruži osnovna pomoć koja je mogla da mu spase život.

- Postojala je propuštena prilika da se Adamu pruži osnovna podrška životu. Agonalno disanje i srčani zastoj nisu prepoznali ni operater koji je primio poziv na broj 999, niti ljudi na terenu. Prvu osnovnu pomoć pružili su tek bolničari kada su stigli - rekla je ona.

Dodala je da je Adam preminuo zbog naslednog srčanog oboljenja ARVC (aritmogena kardiomiopatija desne komore) koje u tom trenutku nije bilo dijagnostikovano.

Sud je čuo i da su članovi osoblja u početku verovali da tinejdžer ima napad ili epileptični napad.

Defibrilator je na teren donet svega nekoliko minuta nakon što se Adam srušio, ali nije upotrebljen zbog neizvesnosti da li je bezbedno da se primeni.

Mrtvozornik je naveo da je operater hitne službe loše prepoznao takozvano agonalno disanje - nepravilne, iznenadne uzdahe koji su znak srčanog zastoja i zahtevaju hitnu reanimaciju.

- Odgovori koje je operater dobio jasno su ukazivali na to da Adam ne diše normalno. To je trebalo da bude prepoznato kao srčani zastoj ili abnormalno disanje i trebalo je odmah dati instrukcije za pružanje prve pomoći - navela je Šarbit.

Nakon ove tragedije razmatra se izdavanje posebnog izveštaja za sprečavanje sličnih smrti u budućnosti, koji bi mogao biti upućen više institucija, uključujući Fudbalski savez Engleske (FA), NHS Engleske i britansko Ministarstvo zdravlja. O tome će se odlučivati 14. aprila.

Adam je bio student Henli koledža u Oksfordširu, talentovani fudbaler i veliki navijač Vikomb Vonderersa, čiji je bio vlasnik sezonske ulaznice. Bio je deo elitnog programa razvoja fudbalera tog koledža.

Nakon njegove smrti, otac Alister Ankers objavio je potresnu poruku na društvenim mrežama.

- Juče smo izgubili mog sina Adama, koji je preminuo nakon igranja fudbala, sporta koji je najviše voleo. Volimo ga beskrajno i ovaj gubitak je razoran. Uvek će biti sa nama i nikada neće biti zaboravljen - napisao je on.

Posle tragedije, NHS Engleske je izmenio sistem telefonske trijaže, pa se iznenadni kolaps tokom sporta ili vežbanja sada automatski tretira kao srčani zastoj, što znači da se odmah daje instrukcija za reanimaciju.

Adamovi roditelji, Alister Ankers i Naomi Vejkfild, poručili su nakon istrage da se nadaju da će njihova tragedija pomoći da se spreče slični slučajevi.

- Adamovu smrt pretrpeli smo pre više od dve godine i bio je to dug i težak proces. Nadamo se da će sve organizacije i ljudi koji su učestvovali u ovoj istrazi izvući pouke i unaprediti sistem, kako nijedna porodica više ne bi morala da izgubi dete na ovakav način - naveli su oni.

Autor: S.M.