Tragedija: Umro Petar Vučinić (23)

Petar Vučinić, bivši fudbaler Radničkog sa Novog Beograda, umro je u 23. godini, saopštio je fudbalski klub Mladost Omoljica.

Petar Vučinić je bio napadač koji je ponikao u Radničkom sa Novog Beograda, igrao je u Omladinskoj ligi Srbije gde je postigao 12 golova na 25 mečeva, gledali smo ga i u Kupu Srbije gde je na dva meča postigao dva pogotka protiv Loznice pre tri godine dok je nosio dres BASK-a.

U ovoj sezoni je bio član Mladosti iz Omoljice, koja je i saopštila vest o njegovoj smrti.

Zbogom, Petre… Sa velikom tugom opraštamo se od našeg bivšeg igrača Petra Vučinića, koji je bio deo naše fudbalske porodice. Nosio je dres FK Mladost Omoljica sa ponosom i uvek ostavljao srce na terenu. Pamtićemo ga po njegovoj borbenosti, osmehu u svlačionici i prijateljstvu koje je delio sa svima u klubu. Bio je više od igrača – bio je drug, saigrač i deo naše Mladosti. Iako više nije sa nama, uspomene na njega zauvek će živeti na našem terenu, u našim pričama i u našim srcima. Porodici, rodbini i prijateljima upućujemo iskreno saučešće. Počivaj u miru, Petre. Tvoja Mladost te nikada neće zaboraviti.

