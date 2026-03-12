LUDA RAZMENA I POEN GODINE! Posle 26 udaraca Đoković se srušio, a stadion je EKSPLODIRAO! Šta je Srbin uradio - pa to je nestvarno! (VIDEO)

Đoković je uložio poslednje atome snage i osvojio spektakularan poen - jedan od najlepših u karijeri!

Novak Đoković i Džek Drejper priredili su ljubiteljima tenisa spektakl za pamćenje.

U jednom od najboljih mečeva sezone, posle dva i po sata nestvarne borbe na terenu, Drejper je savladao Đokovića i izborio plasman u četvrtfinale Mastersa u Indijan Velsu 2:1 (4:6, 6:4, 7:6).

Meč će ostati upamćen i po jednom spektakularnom poenu koji je pripao Novaku Đokoviću. Čak 26 nestvarnih udaraca razmenili su Srbin i Britanac. Bilo je tu svega što tenis može da ponudi - forhendi, bekhendi, lobovi... Novak je na kraju osvojio poen i od umora se srušio na zemlju, a stadion je "eksplodirao".

Nažalost, ova iscrpljujuća razmena skupo je koštala Srbina, pošto u narednih 10-ak minuta nije mogao da dođe do daha. Ostao je bez snage 38-godišnji as.

Autor: D.Bošković