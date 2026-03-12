AKTUELNO

Košarka

NIJE ZA ONE SA SLABIM ŽELUCEM: Pogledajte kako izgleda ruka Nikole Jokića nakon meča sa Hjustonom: Rame svo krvavo! (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Nikola Jokić mečeve završava izgreban, u jezivim podlivima, ali to ga ne sprečava da i dalje dominira u najjačoj ligi na svetu.

Jasno je kao dan da trostruki osvajač MVP priznanja, šampion NBA lige i MVP finala kod sudija nema tretman koji zaslužuje.

Protivnici na sve moguće načine pokušavaju da ga zaustave. Grebu ga, štipaju, mučki udaraju, a arbitri uglavnom okreću glavu i sve to tolerišu.

Utakmicu sa Hjustonom Nikola Jokić je završio sa krvavom ranom na ramenu.

Već nekoliko godina srpski košarkaš dobija ozbiljne udarce i vodi jake duele sa protivničkim košarkašima koji ne mogu da ga zaustave.

Često sudije ni ne dosude faul nakon što Jokić "dobije batine", a ruke aktuelnog MVP-a finalne serije odavno su prekrivene jezivim ožiljcima.

Tokom meča sa Roketsima dobio je gadnu rasekotinu, pa je krv lila niz njegovu ruku.

Naravno, to ga nije sprečilo da ponovo izdominira. Meč je završio sa novim tripl-dablom, 25. u sezoni. Ubacio je 16 poena i zabeležio 12 skokova, 13 asistencija i pet ukradenih lopti.

Autor: D.Bošković

#Krv

#Ruka

#nikola jokic

#povreda

#rame

