DONČIĆ BIVŠU VERENICU OSTAVLJA BEZ 'PREBIJENE PARE' Isplivali detalji burnog raskida

Izvor: Sport, Foto: Instagram.com ||

Luka je u emotivnoj vezi sa Anamarijom, manekenkom i fitnes modelom, bio od 2016. godine. Zaprosio je u julu 2023. godine, prvu ćerku Gabrijelu dobili su u novembru iste godine, a drugu Oliviju u decembru 2025. Međutim, ljubav je pukla, sledi borba za starateljstvo i alimentaciju, a javnost najviše zanima da li će lepa plavuša odbiti deo Lukinog bogatstva.

Slovenac je u NBA karijeri zaradio 152.668.811 dolara. Potpisao je novi, trogodišnji ugovor sa Lejkersoma vredan 165.000.000 dolara. U tekuću sezoni će inkasirati još 45.999.660 dolara, u sledećoj 51.033.600, a u sezoni 2027/28 55.116.288.... Ali, Anamarija nema pravo na deo njegovog velikog bogatstva.

LUKA DONČIĆ 4 MESECA NIJE VIDEO DECU! KOŠARKAŠ SE BORI ZA STARATELJSTVO: Sve što radim, radim za moje ćerke

"Pošto par, koji se verio 2023. godine, nije bio u braku Anamarija nema pravo na deo njegovog velikog bogatstva. Može da potražuje samo alimentaciju čiji iznos će odrediti sud. U međuvremenu je Luka na sudu u Sloveniji zadražio privremenu meru kako bi ostvario kontakt sa svojim ćerkama", slovenački mediji.

Izgleda da će sve morati da se reši isključivo na sudu, Anamarija je navodno već tražila alimentaciju, a Luka je potvrdio raskid i da se vodi bitka za starateljstvo nad ćerkama Gabrijelom i Olivijom. On želi da devojčice budu sa njim u Americi.

Foto: Tanjug AP/Nick Wass

"Volim svoje ćerke više od svega i činim sve što mogu da one budu sa mnom u Americi tokom sezone. To nije bilo moguće, ap sam doneo tešku odluku da prekinem veridbu. Sve što radim, radim zarad sreće mojih ćerki i uvek ću se boriti da budem sa njima i da im pružim najbolji mogući život", poručio je Dončić.

Prethodnih nedelja u medijima su se pojavile informacije da je Luka prevario sad već bivšu verenicu i da je zapravo zbog toga "pukla veridba", a ne zbog toga što nisu mogli da se dogovore gde će živeti sa decom. Luku su spajali sa pevačicom Breskvicom, ako i američkom glumicom Medlin Klajn.

Autor: D.Bošković

