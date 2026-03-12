Ljajić: Očekujemo da Blagojević stabilizuje ekipu i da je vrati na pobednički kolosek

Predsednik Fudbalskog kluba Partizan Rasim Ljajić izjavio je danas u Beogradu da očekuje od novog-starog trenera Srđana Blagojevića da stabilizuje ekipu i da je vrati na pobednički kolosek.

Upravni odbor Partizana je 9. marta odlučio da imenuje Blagojevića za novog trenera beogradskog kluba umesto Damira Čakara.

Blagojević je prethodno smenjen sa mesta trenera Partizana početkom novembra prošle godine, a bio je šef stručnog štaba kluba iz Humske od 1. januara 2025.

Ljajić je rekao za Javni servis da je Blagojević ponovo imenovan za trenera zato što poznaje ekipu i dodao da je tokom njegovog prvog mandata vladala dobra atmosfera u klubu.

"Trenirao je sve igrače, upoznat je sa njihovim potencijalima i mogućnostima. Poznaje karakter te ekipe. Novom treneru, ko god bio, trebao bi jedan period adaptacije, a plašim se da mi nemamo puno vremena za tako nešto i za neke nove eksperimente", izjavio je Ljajić za RTS.

On je naveo da je postojala ideja da se nastavi dalje sa trenerima iz Partizanove škole, koji bi ponovo privremeno vodili ekipu, kao i da je pre Blagojevića razgovarano sa nekim drugim trenerima.

"Dok je on bio trener imali smo i rezultate, ekipa je igrala bolje nego posle njega i niko je bolje ne poznaje nego sam Blagojević", dodao je Ljajić.

Predsednik Partizana je izjavio da je sada lako reći da je Blagojevićeva smena bila greška, ali je dodao da ne beži od odgovornosti.

"Postojali su razlozi za njegov odlazak. Ispali smo iz Kupa i iz Evrope. Partizan teško prašta, kao i Partizanova javnost. Sve što se dešavalo posle toga daje nam za pravo da ipak jeste bila greška. Tu smo da snosimo odgovornost, ali cenimo da je bolje da se vratimo sa pola pogrešnog puta nego da istrajavamo na putu za koji vidimo da nije put ozdravljenja Partizana", rekao je Ljajić.

On je istakao da se od Blagojevića očekuje da stabilizuje ekipu i da je vrati na pobednički kolosek.

"Očekujemo da izađemo iz rezultatske krize i da se vrati ona atmosfera koja je bila u Humskoj dok je on bio trener. Imali smo atmosferu i u klubu i van kluba, pre svega na tribinama. Javnost Partizana je sa velikom pažnjom pratila sve što se dešava u klubu i oko kluba, posle dužeg vremena. Publika se vratila na tribine. Očekujemo da se to i sada desi", istakao je Ljajić.

On je izjavio da su mu navijači Partizana prilazili na ulici i govorili da je Blagojevićeva smena velika greška.

"To je bila glavna primedba. I ja sam iskreno iznenađen da se Blagojević toliko primio u javnosti Partizana. To je svakako jedan od razloga zašto smo razmišljali o njemu kao rešenju", priznao je Ljajić.

Na pitanje da li Blagojević ima podršku i potpredsednika kluba Predraga Mijatovića, Ljajić je rekao da su njih dvojica juče razgovarali.

"Kada odluka ne može da se donese konsenzusom, mora da se donese glasanjem. Ja sam to dugo izbegavao i čak smo neke tačke odlagali pokušavajući da sve odluke budu donete uz saglasnost svih članova Upravnog odbora, jer nema nas 50. U jednom trenutku je to već bilo nemoguće. Da ne bi klub stao sa donošenjem odluka, pribegli smo ovom rešenju, koje nije najsrećnije. Bolje je uvek da se kroz razgovore dolazi do nekih kompromisnih rešenja, ali ovo je jedna od situacija koja je zahtevala da se glasa i da se donese ovakva odluka", objasnio je Ljajić.

Fudbaleri Partizana se nalaze na drugom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 10 bodova manje od prvoplasirane Crvene zvezde.

"Crno-beli" će u subotu na svom terenu od 16 časova dočekati TSC u meču 27. kola SLS.