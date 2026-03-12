TRAGEDIJA! Preminuo srpski fudbaler u 26. godini!

Tužne vesti iz srpskog sporta.

Fudbalski klub Avala objavio je na svojoj Instagram stranici da je preminuo mladi bivši igrač ovog tima, David Jojić (25).

Srpski fudbal tako se oprašta od mladog igrača koji je igrao za ovaj beogradski klub, a FK Avala imao je i kratku, ali bolnu poruku koju je podelio sa svojim pratiocima povodom Davidove smrti.

- Sa velikom tugom opraštamo se od našeg druga i bivšeg igrača Davida. Nađi svoj mir i počivaj u miru - stoji u objavi FK Avala uz fotografiju igrača Davida.

Autor: A.A.