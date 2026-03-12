UEFA REAGOVALA ZBOG SKANDALOZNOG POTEZA POZNATOG FUDBALERA: Nasrnuo na dečaka koji skuplja lopte! Evo kakva ga kazna čeka

Evropska fudbalska unija (Uefa) optužila je danas fudbalera Čelsija Pedra Neta za nesportsko ponašanje jer je gurnuo dečaka koji sakuplja lopte pored terena, u završnici utakmice protiv Pari Sen Žermena u Ligi šampiona.

Neto bi mogao da bude suspendovan na jednu utakmicu zbog nesportskog ponašanja, a Uefa je saopštila da će odluka naknadno biti doneta.

Čelsi je sinoć u Parizu izgubio od aktuelnog šampiona 2:5, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Tokom nadoknade vremena lopta je izašla u aut, a Neto je u pokušaju da je što pre vrati u igru dečaka koji je držao loptu odgurnuo u grudi, pošto se činilo da ovaj pokušava da je zadrži.

Posle toga došlo je do koškanja među igračima na terenu, a Neto se posle utakmice izvinio dečaku, zagrlio ga je i poklonio mu je dres.

"Uz sve emocije oko utakmice, gubili smo i želeo sam da uzmem loptu. Malo sam ga gurnuo. Video sam da sam ga povredio i žao mi je, ja nisam takav", rekao je Neto posle utakmice za TNT.

Revanš utakmica igra se narednog utorka na Stamford Bridžu u Londonu.

Autor: S.M.