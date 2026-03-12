Bivši olimpijski šampion umro posle kraće bolesti

Svet atletike potresla je vest o odlasku istinske sportske gromade. Ron Delani, legendarni irski trkač i olimpijski šampion, preminuo je u sredu u Dablinu u 91. godini života nakon kraće bolesti

Delani, kojeg su prijatelji i navijači od milošte zvali "Roni", ostavio je neizbrisiv trag u svetskom sportu. Iako je njegova profesionalna karijera trajala svega osam godina, do povlačenja 1962. godine, uspeo je da uradi ono što generacije posle njega nisu – da podari Irskoj olimpijsko zlato u atletici.

Njegov najsjajniji trenutak dogodio se na Olimpijskim igrama u Melburnu 1956. godine. Tada je, kao tek 21-godišnjak, u finalu trke na 1.500 metara izveo razarajući finiš koji je ušao u anale. Srušio je olimpijski rekord vremenom 3:41.2 i popeo se na najviše postolje.

Neverovatan je podatak da do dana današnjeg, punih 68 godina kasnije, Delani ostaje poslednji Irac koji je osvojio zlatnu medalju u atletici na Olimpijskim igrama.

Osim epskog uspeha u Australiji, Delani je u svojoj vitrini imao i bronzu sa Evropskog prvenstva u Stokholmu 1958. godine, a dominirao je i na američkim koledžima, inspirišući generacije mladih sportista širom sveta.

Povodom smrti velikog šampiona oglasio se i predsednik Svetske atletike, čuveni Sebastijan Kou, koji nije krio tugu zbog odlaska prijatelja.

- Neverovatno je tužno saznati da nas je napustio Ron Delani. Njegova pobeda u Melburnu učinila ga je gorostasom irske atletike. Ron je inspirisao generacije svojom nepokolebljivom voljom i snagom, koju je kasnije preneo i u uspešnu poslovnu karijeru - poručio je Kou, dodajući da je Delani bio lider i čovek čije je prijateljstvo neizmerno cenio.

