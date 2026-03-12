AKTUELNO

Ostali sportovi

MONDO NASTAVLJA DA POMERA GRANICE: Duplantis ponovo oborio svetski rekord u skoku s motkom

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Darko Vojinović ||

Švedski atletičar Armand Duplantis ponovo je oborio svetski rekord u disciplini skok s motkom, na mitingu Mondo klasik u Upsali.

On je iz prvog pokušaja preskočio visinu 6,31 metar i tako petnaesti put u karijeri oborio svetski rekord. Šveđanin je za jedan santimetar popravio svoj prethodni rekord.

Duplantis je nastavio niz nepobedivosti, a poslednji put je izgubio 21. jula 2023. godine.

Šveđanin je dvostruki olimpijski šampion (Tokio 2020. i Pariz 2024) i šestostruki svetski šampion.

Autor: Iva Besarabić

#Armand Duplantis

#Atletika

#Mondo klasik

#skok smotkom

#Švedska

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

'LETEĆI ŠVEĐANIN' PONOVO OBORIO SVETSKI REKORD: Sjajni Duplantis nastavlja da pomera granice atletike (VIDEO)

Ostali sportovi

Duplantis: Ostalo mi je još da oborim svetski rekord na Evropskom prvenstvu

Ostali sportovi

Šveđanin kralj visine: Duplantis odbranio olimpijsko zlato novim svetskim rekordom u skoku motkom

Ostali sportovi

OBOREN NAJSTARIJI SVETSKI REKORD U MUŠKOJ ATLETICI - Sin legende zablistao i ušao u istoriju!

Ostali sportovi

OVO JE MALO KO OČEKIVAO Duplantis najbolji sportista sveta, najveći ikada mu uručio nagradu (VIDEO)

Ostali sportovi

NEVEROVATNO! Atletičar iz Ugande oborio svetski rekord u polumaratonu za čak 48 sekundi!