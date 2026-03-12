MONDO NASTAVLJA DA POMERA GRANICE: Duplantis ponovo oborio svetski rekord u skoku s motkom

Švedski atletičar Armand Duplantis ponovo je oborio svetski rekord u disciplini skok s motkom, na mitingu Mondo klasik u Upsali.

On je iz prvog pokušaja preskočio visinu 6,31 metar i tako petnaesti put u karijeri oborio svetski rekord. Šveđanin je za jedan santimetar popravio svoj prethodni rekord.

Duplantis je nastavio niz nepobedivosti, a poslednji put je izgubio 21. jula 2023. godine.

Šveđanin je dvostruki olimpijski šampion (Tokio 2020. i Pariz 2024) i šestostruki svetski šampion.

Autor: Iva Besarabić