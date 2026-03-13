ZBILJIĆ UPUTIO JAVNI APEL, A EVO I NA ŠTA JE UPOZORIO: Srbija mora u privatizaciju fudbalskih klubova - ili nema evropskih takmičenja! Od 'Vojvodine' možemo da napravimo Mančester Siti

Fudbalski klub „Vojvodina“ je trenutno treći na tabeli, a rukovodstvo ističe da je to potvrda stabilnosti koja se gradi na terenu i van njega. Predsednik fudbalskog kluba „Vojvodina“ Dragoljub Zbiljić govorio je za Prvu TV o privatizaciji fudbalskih klubova u Srbiji kao jednom od narednih koraka u našoj zemlji.

- Euforija je pobediti Partizan 3:0. To je deo istorije. To se nije desilo 32 godine da u jednoj sezoni pobedimo i Partizan i Zvezdu. A da pobedimo dva puta jedan od ta dva kluba to se nije desilo nikada - naveo je Zbiljić i dodao da smo svedoci istorije.

Posebno je privukla pažnju ekskluzivna informacija Zbiljića da je u Srbiji potrebno privatizovati fudbalske klubove.

- Iskoristiću da napomenem da od 2035. godine ukoliko se utvrdi od strane UEFE da država finansira, direktno ili indirektno, bilo koji fudbalski klub on ne može da učestvuje u euro takmičenju. Imamo od danas do 2035. godine vremena da sprovedemo privatizaciju, u obliku u kojem želimo. Očekujem reakciju Vlade Republike Srbije o toj temi, da se spremimo. Koliko čujem u BiH ide privatizacija ove godine. Nema razloga da ta liga bude jača, mi ne smemo da kasnimo s tim. Javni apel je da idemo u privatizaciju i da se spremimo za to - bio je izričit Zbiljić.

On je naglasio da će tu biti kvaliteta, ali da se treba paziti i bezbedonosno, s kojim se poreklom para se kupuju klubovi.

- Ako je „Vojvodina“ spremna, 'ajde da rešimo to. Hajde "Radnički Niš". Ovaj klub je spreman. Novi Sad je grad sa najjačom privredom u Srbiji. Nas desetak može da kupi „Vojvodinu“ i od nje da napravi Mančester Siti. Ja bih da to uradi i privreda Niša, Kruševca, Kragujevca. Kuragujevac je najspremniji, ali nam treba zakon - naglasio je.

