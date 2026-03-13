AKTUELNO

Fudbal

KAKAV OBRT! Dušan Vlahović povukao totalno neočekivan potez

Izvor: Novosti, Foto: Printscreen/Instagram ||

Iako se mesecima spekulisalo o njegovom odlasku, naročito zbog ogromne plate koja je opterećivala budžet Juventusa, najnovije vesti koje prenosi "Gazeta delo Sport" ukazuju na to da je obostrana želja za nastavkom saradnje pobedila.

Glavna prepreka u pregovorima bila je Dušanova trenutna plata. Prema prethodnom ugovoru, njegova primanja su progresivno rasla do 12 miliona evra neto, što je sa porezima ogroman teret za Juventus koji sprovodi strogu politiku štednje.

NESTVARNO ŠTA RADI OVAJ ČOVEK! Nikola Jokić monstruoznim tripl-dablom režirao preokret Denvera za pamćenje! Nagetsi imali 20 razlike zaostatka, a onda

Ipak novi predlog od 7 miliona evra fiksno (plus bonusi) dovodi ga u ravan sa najplaćenijim igračima Serije A, ali omogućava klubu da lakše "diše".

A prisustvo njegovog oca Miloša u Torinu potvrđuje da su pregovori ušli u završnu, formalnu fazu gde se definišu precizni bonusi (za golove, plasman u Ligu šampiona i trofeje).

Podsećanja radi dugo je važila priča da je srpski špic blizu odlaska u Barselonu, jer mu na leto ističe ugovor i samim tim je automatski primamljiv Kataloncima, pa se pominjao Bajern, onda i Milan, međutim, kako sada stvari stoje, najrealnije je da Dušan Vlahović ostane tu gde je.

Autor: D.Bošković

