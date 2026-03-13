AKTUELNO

Ostali sportovi

UŽAS NASRED ULICE! UBIJEN NAVIJAČ PAOK-A: Napadači napravili sačekušu i izboli mladića

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP ||

Jeziva vest je stigla iz Soluna gde je ubijen mladi navijač PAOK-a (20).

Prema informacijama iz Grčke, napad na mladića se dogodio u četvrtak, 12. marta u oblasti Kalamaria.

Trojica maskiranih lica su napravila zasedu iz koje su napali navijača, opisali su očevici ovog događaja. Nakon kratkog sukoba, mladić je uboden u leđa oštrim nožem, posle čega je pao na ulicu.

Prolaznici su probali da pomognu, a policija i hitna pomoć su se brzo pojavila na licu mesta. Mladić je prevezen u bolnicu gde je nažalost preminuo otrpilike dva i po sata kasnije.

Vlasti razmatraju mogućnost da su motivi vezani za dobro poznate sukobe i rivalstva među navijačkim grupama.

Poddirekcija za borbu protiv organizovanog kriminala Severne Grčke je preuzela slučaj, a Odeljenje za sportsko nasilje započelo istragu.

pročitajte još

OD AUTOMOBILA NIJE OSTALO NIŠTA! Jezive slike s mesta gde su poginuli tinejdžeri! Izleteli sa puta, pa se zakucali u betonski stub! (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Grčka

#PAOK

#Solun

#mladić

#navijač

POVEZANE VESTI

Fudbal

SA FUDBALEROM LIVERPULA POGINUO I NJEGOV ROĐENI BRAT: Auto sleteo sa puta i zapalio se, ovo su detalji smrti Dioga Žote

Fudbal

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Tragedija sve veća: Preminuo još jedan navijač PAOK-a, jedna vest je bila kobna po njega

Ostali sportovi

ALBANSKI BOKSER UBIJEN U NEMAČKOJ! Napadači mu napravili SAČEKUŠU ispred restorana - NIJE MU BILO SPASA

Fudbal

MLADI FUDBALER PREMINUO TOKOM OPERACIJE: Tragična vest potresla svet, odmah se oglasio i Fudbalski savez

Ostali sportovi

PRONAĐENO TELO POZNATOG BOKSERA: Ubijen i zakopan u polju, uhapšeno troje osumnjičenih

Hronika

HOROR: MLADI KOŠARKAŠ BRUTALNO UBIJEN! Pobegao od rata, pa ga IZBOLI NASRED ULICE: Ubica ima samo 15 GODINA!