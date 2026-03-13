UŽAS NASRED ULICE! UBIJEN NAVIJAČ PAOK-A: Napadači napravili sačekušu i izboli mladića

Jeziva vest je stigla iz Soluna gde je ubijen mladi navijač PAOK-a (20).

Prema informacijama iz Grčke, napad na mladića se dogodio u četvrtak, 12. marta u oblasti Kalamaria.

Trojica maskiranih lica su napravila zasedu iz koje su napali navijača, opisali su očevici ovog događaja. Nakon kratkog sukoba, mladić je uboden u leđa oštrim nožem, posle čega je pao na ulicu.

Prolaznici su probali da pomognu, a policija i hitna pomoć su se brzo pojavila na licu mesta. Mladić je prevezen u bolnicu gde je nažalost preminuo otrpilike dva i po sata kasnije.

Vlasti razmatraju mogućnost da su motivi vezani za dobro poznate sukobe i rivalstva među navijačkim grupama.

Poddirekcija za borbu protiv organizovanog kriminala Severne Grčke je preuzela slučaj, a Odeljenje za sportsko nasilje započelo istragu.

Autor: Marija Radić