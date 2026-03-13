JEDAN OD NAJBOLJIH KOŠARKAŠA ZAVRŠIO SEZONU! Iskusni košarkaš doživeo tešku povredu - trener se oglasio i potvrdio užasne vesti!

Iskusni plejmejker Barselone Niko Laprovitola po svemu sudeći je okončao sezonu jer ga očekuje tromesečna pauza zbog rupture tetive aduktora desne noge zbog čega će biti podvrgnut konzervativnom lečenju, potvrdio je trener katalonskog kluba Ćavi Paskval.



Trofejni trener Barselone je ove užasne vesti otkrio na konferenciji za medije pred sutrašnji evroligaški duel protiv Hapoela iz Tel Aviva, a ako imamo u vidu da je sada sredina marta jasno je da će Argentinac na teren u najboljem slučaju polovinom juna.

To već sada znači da je za njega evroligaška sezona okončana te da će Barseloni moći eventualno da pomogne u završnici španskog šampionata, zavisno od toga kakav bude tok plej-of serije.

Laprotivola je zbog problema sa povredom aduktora propustio ligaški okršaj protiv Breogana za vikend, ali se sve do danas nije precizno znalo o ozbiljnosti povrede.

Podsetimo, Laprovitoli ugovor sa Barselonom ističe 30. juna i u svetlu poslednje u nizu povreda može se tumačiti da je njegova misija u "Blaugrani" završena.

Imajući u vidu da je zakoračio u drugu polovinu četvrte decenije živote, izvesno je reč koja će mu u velikoj meri ubrzati košarkašku penziju.

Autor: D.Bošković