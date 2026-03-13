Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Fenerbahče

Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 časova dočekuju Fenerbahče u meču 31. kola Evrolige.

U prvom delu sezone Zvezda je kao gost pobedila 86:81, a Fenerbahče stiže u Beograd sa serijom od 19 pobeda u svim takmičenjima. Turski klub je lider Evrolige sa učinkom 22-7, a Zvezda ima skor 17-13.

"Nije samo rezultatski, oni su igrom najbolja ekipa u Evroligi. Imali su probleme sa povredama glavnih igrača, ali i pored toga drže visok ritam u igri. Dave timove do određene granice da mnogi odustanu, pogotovo na samom kraju. Moramo da odigramo čvrsto i kvalitetno u odbrani", rekao je trener "crveno-belih" Saša Obradović u najavi meča.