NIKOLA JOKIĆ TONE U MVP TRCI! Srbina na listi prestigao jedan od najtalentovanijih košarkaša NBA lige

Najnoviji presek trke za MVP titulu u NBA ligi doneo je pad Nikole Jokića na listi.

Naime, Srbina je prestigao Viktor Vembanjama, te je Nikola sada na trećoj poziciji.

Kako se navodi na sajtu "NBA.com", Vembanjama je poslednjih nedelja podigao formu na još viši nivo i uspeo da se umeša u borbu za najprestižnije individualno priznanje u NBA.

"Francuski košarkaš briljira na oba kraja terena. Osim što je postao jedan od glavnih kandidata za nagradu za najboljeg defanzivca lige, trenutno je i lider NBA po broju blokada. U poslednjih 11 utakmica prosečno beleži čak 4,3 blokade, uz niz dominantnih skakačkih partija od čak sedam mečeva sa dvocifrenim brojem skokova, a rekord u tom periodu iznosi 17", stoji u tekstu. i dodaje se:


"Njegove ofanzivne partije takođe privlače veliku pažnju. Jedna od najboljih utakmica sezone stigla je 5. marta protiv Detroit Pistonsa, kada je ubacio 38 poena uz 16 skokova i pet blokada. Samo nekoliko dana kasnije dominirao je i protiv Boston Seltiksa sa 39 poena i 11 skokova."

