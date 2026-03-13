UŽIVO! CRVENA ZVEZDA - FENERBAHČE: Uraganski početak crveno-belih, ali i veliki problem za domaćina

Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova u beogradskoj Areni dočekuju Fenerbahče u okviru 31. kola Evrolige.

Crveno-beli su trenutno sedmi na tabeli sa učinkom od 17 pobeda i 13 poraza.

Sa druge strane, turski tim je trenutno lider sa 22 pobede, uz samo sedam poraza. Tim Šarunasa Jasikevičijusa je u strašnoj formi sa devet uzastopnih pobeda. Turci su poslednji poraz doživeli u Dubaiju pre više od dva meseca.

Ipak, Zvezda zna kako se igra protiv Fenerbahčea, o čemu govori i podatak da je slavila u prvom ovosezonskom meču u Istanbulu rezultatom 86:81.

8' Kalinić je promašio prvo slobodno bacanje, a pogodio drugo -13:12.

Batler se upisuje - 15:12. A onda pravi i drugu ličnu grešku. I Batler i Nvora već u prvoj četvrtini upisuju po dve lične greške. Nepogrešiv je prvi strelac Fenerbahčea u prvom, ali je promašio drugo bacanje - 15:13.

7' Boldvin je upisao drugi faul, što je dobra vest za Zvezdu.

Ovog puta Motejunas pogađa prvo slobodno bacanje, a onda i drugo - 12:10.

Horton-Taker je fauliran pri prodoru. Zvezda je sada izašla iz bonusa, a Batler je upisao prvi faul. Pogodio je oba bacanja - 12:12.

6' Motejunas je promašio prvo slobodno bacanje, potom i drugo.

5' Boldvin pogađa prvu trojku za goste - 10:7.

Boldvin pogađa novu trojku, njegovih osam vezanih poena - 10:10.

4' Boldvin smanjuje na 10:4.

Problem za Zvezdu, Nvora je dobio drugu ličnu grešku.

3' Moneke pogađa prvu trojku na meču - 7:2. U istom napadu je fauliran Bolomboj, pa će Zvezda imati i napad.

Miler-Mekintajer ubacuje trojku - 10:2.

2' Kolson sa linije bacanja postiže prve poene za goste - 4:2.

1' Nvora otvara utakmicu poenima - 2:0.

Moneke uakucava u kontri - 4:0.

1. četvrtina

Startne petorke

Crvena zvezda:Miler-Mekintajer, Nvora, Dobrić, Moneke, Bolomboj.

Fenerbahče: Kolson, Biberović, Boldvin, Jantunen, Birč.

Fener ukupno bolji, Zvezda ubedljiva u poslednje tri sezoneCrvena zvezda i Fenerbahče su do sada odigrali 21 utakmicu u Evroligi.

Turski tim vodi 13-8.

Međutim, Crvena zvezda je bolja u poslednje tri sezone i vodi 5-1.

U Beogradu Fenerbahče vodi 5-4.

Autor: Iva Besarabić