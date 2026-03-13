UŽIVO! CRVENA ZVEZDA - FENERBAHČE: Uraganski početak crveno-belih, ali i veliki problem za domaćina

Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova u beogradskoj Areni dočekuju Fenerbahče u okviru 31. kola Evrolige.
Crveno-beli su trenutno sedmi na tabeli sa učinkom od 17 pobeda i 13 poraza.
Sa druge strane, turski tim je trenutno lider sa 22 pobede, uz samo sedam poraza. Tim Šarunasa Jasikevičijusa je u strašnoj formi sa devet uzastopnih pobeda. Turci su poslednji poraz doživeli u Dubaiju pre više od dva meseca.
Ipak, Zvezda zna kako se igra protiv Fenerbahčea, o čemu govori i podatak da je slavila u prvom ovosezonskom meču u Istanbulu rezultatom 86:81.
8' Kalinić je promašio prvo slobodno bacanje, a pogodio drugo -13:12.
Batler se upisuje - 15:12. A onda pravi i drugu ličnu grešku. I Batler i Nvora već u prvoj četvrtini upisuju po dve lične greške. Nepogrešiv je prvi strelac Fenerbahčea u prvom, ali je promašio drugo bacanje - 15:13.
7' Boldvin je upisao drugi faul, što je dobra vest za Zvezdu.
Ovog puta Motejunas pogađa prvo slobodno bacanje, a onda i drugo - 12:10.
Horton-Taker je fauliran pri prodoru. Zvezda je sada izašla iz bonusa, a Batler je upisao prvi faul. Pogodio je oba bacanja - 12:12.
6' Motejunas je promašio prvo slobodno bacanje, potom i drugo.
5' Boldvin pogađa prvu trojku za goste - 10:7.
Boldvin pogađa novu trojku, njegovih osam vezanih poena - 10:10.
4' Boldvin smanjuje na 10:4.
Problem za Zvezdu, Nvora je dobio drugu ličnu grešku.
3' Moneke pogađa prvu trojku na meču - 7:2. U istom napadu je fauliran Bolomboj, pa će Zvezda imati i napad.
Miler-Mekintajer ubacuje trojku - 10:2.
2' Kolson sa linije bacanja postiže prve poene za goste - 4:2.
1' Nvora otvara utakmicu poenima - 2:0.
Moneke uakucava u kontri - 4:0.
1. četvrtina
Startne petorke
Crvena zvezda:Miler-Mekintajer, Nvora, Dobrić, Moneke, Bolomboj.
Fenerbahče: Kolson, Biberović, Boldvin, Jantunen, Birč.
Fener ukupno bolji, Zvezda ubedljiva u poslednje tri sezoneCrvena zvezda i Fenerbahče su do sada odigrali 21 utakmicu u Evroligi.
Turski tim vodi 13-8.
Međutim, Crvena zvezda je bolja u poslednje tri sezone i vodi 5-1.
U Beogradu Fenerbahče vodi 5-4.
Autor: Iva Besarabić