Zvezda srušila šampiona Evrope

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Fenerbahče 79:73 u 31. kolu Evrolige.

Zvezda je nanela prvi poraz Feneru posle dva meseca, a ovim trijumfom dodatno je zakoračila među Top 6.

Crveno-beli se nalazie na petom mestu na tabeli Evrolige sa 18 pobeda i 13 poraza, a Fenerbahče je vodeći sa učinkom 22-8.



Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Čima Moneke sa 21 poenom i četiri skoka. Džordan Nvora je postigao 14 poena, Ebuka Izundu 13, a Džered Batler je ubacio 12 poena.



Kodi Miler Mekintajer je zabeležio 10 poena, 12 asistencija i osam skokova.



U redovima Fenerbahčea istakao se Vejd Boldvin sa 16 poena, a Bonzi Kolson je postigao 15 poena, a Tejlen Horton-Taker je ubacio 14.

