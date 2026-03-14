BOGDAN BOGDANOVIĆ PONOVO NI NA MAPI: Srbin još jednom sa klupe gledao trijumf Klipersa (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs

Bogdan Bogdanović ponovo nije dobio ni minut na terenu, ovog puta u pobedi Los Anđeles Klipersa protiv Čikago Bulsa.

Los Anđeles Klipersi savladali su Čikago Bulse rezultatom 119:108, a Bogdan Bogdanović ponovo nije proveo ni sekund na terenu i to zbog odluke trenera.

Bogdanović opet nije bio ni na mapi i gledao je trijumf Klipersa u čijim se redovima istakao Kavaji Lenard sa 28 poena, dok je Benedikt Maturin upisao 26.

U poraženom timu najbolji je bio Džoš Gidi koji je upisao tripl-dabl sa 20 poena, 11 skokova i deset asistencija.

Da li će Bogdan zaigrati u nekom od narednih mečeva ostaje da se vidi, a vi pogledajte najzanimljivije detalje sa susreta između Klipersa i Bulsa:

