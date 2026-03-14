Podrška klubu sedeće odbojke 'SMEČ'

Član Veća GO Čukarica zadužen za sport Đorđe Bulić posetio je trening Kluba sedeće odbojke „SMEČ“, koji se održava u Sportskom centru Žarkovo, gde je razgovarao sa igračima i rukovodstvom kluba i pružio podršku njihovom daljem radu.

Klub sedeće odbojke „SMEČ“ obratio se ranije opštini sa molbom da im se obezbede termini za trening kako bi mogli da nastave sa pripremama. Gradska opština Čukarica omogućila je besplatne termine za trening, koji se od 12. marta održavaju u večernjim časovima u maloj sali Sportskog centra Žarkovo.

Sedeća odbojka je paraolimpijski sport namenjen osobama sa fizičkim invaliditetom i predstavlja jedan od najzahtevnijih timskih sportova, koji traži snagu, brzinu reakcije i timski duh.



Klub „SMEČ“ nedavno je ostvario značajan rezultat na evropskoj sceni. Na takmičenju Silver EuroLeague, održanom u Fermu u Italiji, ekipa je osvojila drugo mesto, čime je izborila plasman na Golden EuroLeague, finalni turnir koji će biti održan u Lukavcu u Bosni i Hercegovini.

„Naš posao je da budemo podrška i vetar u leđa svima koji treniraju i bave se sportom. Posebno sportistima kao što su oni – naši zlatni momci u svakom smislu te reči, koji svojim radom i rezultatima dostojno predstavljaju i našu zemlju“, poručio je Bulić.

Autor: D.Bošković