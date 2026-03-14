Vilagoš druga u Evropi! Novo odličje za srpsku atletičarku

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je srebrnu medalju na Kupu Evrope u bacanju koplja koјi se održava na Kipru.

Vilagoš je do odličja stigla hicem od 59,85 metara i tako nastavila niz dobrih rezultata na velikim međunarodnim takmičenjima.

Prvo mesto i zlatnu medalju uzela je francuska atletičarka Jade Maraval sa rezultatom 60,02 metra, dok je treće mesto osvojila Italijanka Paola Padovan hicem od 58,69 metara.

Vilagoš je tokom takmičenja imala stabilna i sigurna bacanja, ali je njen tim priželjkivao još duži hitac, pošto je cilj bio da prebaci granicu od 63 metra. Uprkos tome, mlada srpska atletičarka još jednom je pokazala da pripada samom vrhu evropskog bacanja koplja.

Zanimljivo je da je upravo na istom stadionu prošle godine ostvarila svoj lični i državni rekord od 66,88 metara, što i dalje predstavlja njen najbolji rezultat u karijeri.

Pored Vilagoš, Srbiju je na Kupu Evrope u Nikoziji predstavljao i mlađi senior Jovan Stranić u disciplini bacanja kladiva.

Autor: D.Bošković