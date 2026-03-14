SUPERKOMPJUTER SVE IZRAČUNAO: Evo na kom mestu će Crvena zvezda završiti u Evroligi!

Crvena zvezda je velikom pobedom protiv Fenerbahčea značajno poboljšale svoje šanse za direktan plasman u plej-of.

Evroligaška sezona ulazi u ključnu fazu, preostalo je još sedam kola i sledi velika borba za top 6 i preostala četiri mesta koja vode u razigravanje.

Superkompjuter je izneo svoju prognozu,a evo kako stoji Crvena zvezda.

Top 4 je gotovo definisan: Fenerbahče, Olimpijakos, Real Madrid i Valensija imaju najveće šanse da osiguraju mesto među četiri najbolje ekipe. Fenerbahče je praktično siguran sa 100% verovatnoće, Olimpijakos ima 92%, Real Madrid 76%, dok Valensija trenutno drži 68%. Za siguran plasman među četiri najbolje ekipe, potrebna su 24 trijumfa – 23 pobede donose tek 47% šanse, dok 22 značajno smanjuju izglede.

Top 6 donosi napetu borbu za poslednja dva mesta u plej-ofu. Ovde Crvena Zvezda ima realne šanse: sa 44% verovatnoće trenutno je u igri, uz Hapoel Tel Aviv (53%), Monako (40%), Panatinaikos (26%), Žalgiris Kaunas (24%) i Barselonu (19%). Presek modela pokazuje da bi sa 23 pobede tim praktično osigurao Top 6, dok 22 trijumfa daju 70% šanse.

Top 10 i plej-in: Crvena Zvezda trenutno drži mesto među deset najboljih, ali timovi poput Dubaija i Milana smanjuju razliku i polako prete plasmanu. Barselona, iako u Top 10, ima najmanju sigurnost za plejin zbog pritiska sa dole rangiranih ekipa.

Kako model funkcioniše: Predviđanja uzimaju u obzir neto rejting (napad – odbrana), razliku domaćih i gostujućih utakmica, preostali raspored, istorijski kvalitet tima i skor iz prethodne dve sezone.

Autor: D.Bošković