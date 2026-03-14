ŠOK! Miloš Janičić morao da se povuče, ovo je razlog - navijači u Srbiji razočarani!

Oglasio se miloš janičić i otkrio zašto je otkazao turnir.

Jedan od najpopularnijih regionalnih boraca, Miloš Janičić, ipak neće nastupiti na predstojećem "Balkan Boxing 7" spektaklu u Boru!

Kako je sam objavio putem društvenih mreža, Janičić ima poteškoća sa povratkom sa Tajlanda, gde se već neko vreme pripremao za meč, a kao razlog naveo je rat na Bliskom istoku, zbog kog su mnogi letovi otkazani ili pomereni.



- Zbog rata na Bliskom istoku, svi letovi su pomereni za nekoliko dana, tako da se radi ipak Dirty Boxing, dok boks meč otpada - napisao je Janičić.

Inače, Janičić je trebalo da debituje u profesionalnom boksu na Balkan Boxing 7 pripredbi koja će 28. marta biti održana u Boru, a njegov protivnik, trebalo je da bude Merab Činčarauli iz Gruzije, a do toga ipak neće doći na kraju.



Takođe, fanovi su sa nestrpljenjem čekali i susret Janičića i Almira Memića, koji su se ozbiljno prozivali već danima unazad, čak su i najavljivali ferku, s obzirom na to da će i Memić nastupiti u Boru, ali ni do njihovog susreta ipak neće dioći, bar ne ovog puta.

Autor: D.Bošković