PETRUŠEV JASAN PRED ZVEZDU: Želimo da se vratimo na prvo mesto...

Košarkaši Crvene zvezde u okviru 3. kola TOP 8 faze Evrolige gostuju u Sarajevu ekipi Dubaija.

Meč će se odigrati u Sarajevu zbog sukoba na Bliskom istoku, tokom kojih će Zetra biti dom izabranika Jurice Golemca.

Dubai je pred duel sa crveno-belima slavio u Evroligi, pošto je baš u Sarajevu bio bolji od Baskonije 100:94.

"Još jedna bitka protiv evroligaškog kluba, druga utakmica u tri dana. Sada smo u fazi ABA lige u kojoj igramo protiv najboljih timova. Crvena zvezda ove sezone igra odličnu košarku, a protiv njih imamo skor 1-1. Spremili smo se za ovu utakmicu i očekujemo pomoć publike u Sarajevu, da nam pruži dodatni vetar u leđa u sutrašnjem meču. Svi moramo da budemo spremni za zadatak koji je pred nama, moramo da budemo spremni za borbu. Ne smemo da dozvolimo lake poene, moramo da budemo brži od njih i da igramo čvršće", rekao je Golemac.

Očekivanja je izneo i bivši košarkaš Crvene zvezde, Filip Petrušev.

"Pred nama je velika utakmica. Izgubili smo od Olimpije i želimo da se vratimo posle tog poraza. Više nismo na prvom mestu i, ako želimo da se vratimo na čelo tabele pred plej-of, moramo da pobeđujemo kao domaćini", rekao je Petrušev.

