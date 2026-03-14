JEZIV ZLOČIN! Odložena utakmica u Grčkoj zbog ubistva navijača!

Košarkaška Utakmica između PAOK i Arisa odložena je zbog smrti navijača.

Derbi grčkog prvenstva trebao je da se održi u dvorani košarkaša PAOK, ali je utakmica odložena, jer je u sukobu navijača preminuo jedan navijač crno-belih.


Prema izveštajima, 23-godišnji navijač Arisa suočava se sa optužbom za namerno ubistvo koje se dogodilo.

Ovo je nažalost novi smrtni slučaj navijača PAOK, pre mesec dana u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji poginula sa čak šest navijača ekipe iz Soluna.

Novi termin utakmice naknadno će biti utvrđen.

POVEZANE VESTI

Košarka

Prekinuta utakmica između Budućnosti i Crvene zvezde zbog neprimerenog navijanja

Košarka

Skandal u Evroligi: Igrači otrovani, hitno se odlaže utakmica

Košarka

NBA ODLOŽILA UTAKMICU ZBOG DEJANA MILOJEVIĆA: Amerikanci tvrde da je situacija sa srpskim trenerom ozbiljna!

Fudbal

JEZIVO - Utakmica u Engleskoj prekinuta zbog navijača koji se SRUŠIO NA TRIBINAMA!

Region

ISPOVEST KAMIONDŽIJE KOJI SE SUDARIO SA KOMBIJEM NAVIJAČA: Prešao sam više od 1.000.000 kilometara, ovo je prvi put...

Fudbal

SKANDAL U ITALIJI: Utakmica prekinuta zbog RASIZMA - golman napustio teren